Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ноттингем Форест
Мидлсбро - Ноттингем Форест: обзор матча 31 октября 2020
Мидлсбро
31.10.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ноттингем Форест
81'
M. Johnson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ноттингем Форест
87'
Желтая карточка
Г. Бонг
ГОЛ! 1:0!
M. Johnson
81'
Замена
M. Johnson
️️️️
Х. Коулсон
78'
78'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
М. Анхель Герреро
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Ассомбалонга
70'
64'
Замена
Кафу
️️️️
Л. Фримен
54'
Желтая карточка
Т. Фигейреду
46'
Замена
Д. Лолли
️️️️
S. Ameobi
Замена
Д. Спенс
️️️️
С. Морси
34'
Желтая карточка
С. Морси
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
26
Скотт Маккена
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Райан Йетс
ЦП
19
Sammy Ameobi
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Ноттингем Форест
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
33
Самба Соу
ОП
11
Джо Лолли
ЦП
88
Кафу
ЦП
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
3-2-2-1
13
Беттинелли
16
Хаусон
16
Бола
17
МакНэйр
16
Тавернье
15
Коулсон
8
Морси
6
Сэйвилл
27
Ассомбалонга
4-2-2-2
30
Самба
13
Бонг
2
Фигейреду
29
Кристи
26
Маккена
22
Йетс
19
93
Кноккарт
15
Фримен
10
Герреро
4
Коулбэк
8
Морси
99
Спенс
99
Спенс
8
Морси
15
Коулсон
28
28
15
Коулсон
27
Ассомбалонга
29
Акпом
29
Акпом
27
Ассомбалонга
19
11
Лолли
11
Лолли
19
15
Фримен
88
Кафу
88
Кафу
15
Фримен
10
Герреро
33
Тэйлор
33
Тэйлор
10
Герреро
Остались в запасе
Мидлсбро
Ноттингем Форест
1
Dejan Stojanović
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
33
Самба Соу
ОП
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
1
Dejan Stojanović
ВР
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
Остались в запасе
33
Самба Соу
ОП
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Мидлсбро - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Ноттингем Форест
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Борнмута» и «Ноттингем Форест» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» потерпел третье поражение подряд (1:3)
7 ноября
«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ноттингем Форест» и «Манчестер Сити» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+