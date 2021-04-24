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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 24 апреля 2021
Мидлсбро
24.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
3 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
20'
Я. Боласи
73'
Д. Коберн
81'
Д. Уотмор
39'
Д. Виндасс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
Замена
C. Malley
️️️️
Я. Боласи
89'
82'
Замена
А. Хант
️️️️
J. BÃ¶rner
82'
Замена
K. Harris
️️️️
А. Грин
ГОЛ! 3:1!
Д. Уотмор
Пас отдал
Я. Боласи
81'
Замена
Д. Спенс
️️️️
Н. Кебану
79'
ГОЛ! 2:1!
Д. Коберн
Пас отдал
Н. Кебану
73'
71'
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Патерсон
Замена
Д. Коберн
️️️️
Ч. Акпом
65'
45'
+1
Замена
О. Урогиде
️️️️
Т. Лис
39'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Виндасс
Желтая карточка
П. МакНэйр
27'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боласи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
25
Андре Грин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
23
Connor Malley
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
4-2-1-3
31
Арчер
16
Бола
17
МакНэйр
16
Хаусон
24
Холл
6
Сэйвилл
28
92
Кебану
11
Боласи
29
Акпом
20
Уотмор
4-5-1
27
Вествуд
31
12
Лис
13
Патерсон
5
Хатчинсон
10
Беннэн
10
Виндасс
6
Пелюпесси
3
Рич
2
Палмер
25
Грин
29
Акпом
19
Коберн
19
Коберн
29
Акпом
11
Боласи
23
23
11
Боласи
92
Кебану
99
Спенс
99
Спенс
92
Кебану
12
Лис
3
Урогиде
3
Урогиде
12
Лис
31
8
Хант
8
Хант
31
25
Грин
7
7
25
Грин
13
Патерсон
29
Роудс
29
Роудс
13
Патерсон
Остались в запасе
Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдэй
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
29
Лайам Шоу
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
21
Уильямс Коколо
ЛЗ
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
Остались в запасе
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
29
Лайам Шоу
ОП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Мидлсбро - Шеффилд Уэнсдэй
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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