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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Мидлсбро
Престон - Мидлсбро: обзор матча 09 декабря 2020
Престон
09.12.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
3 : 0
Завершен
Мидлсбро
62'
Б. Поттс
81'
С. Синклейр
83'
Э. Риис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Мидлсбро
ГОЛ! 3:0!
Э. Риис
Пас отдал
Р. Ледсон
83'
ГОЛ! 2:0!
С. Синклейр
Пас отдал
Э. Риис
81'
81'
Замена
П. Робертс
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Э. Риис
️️️️
Д. Стокли
79'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
А. Брауне
75'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Т. Баркуйзен
74'
Замена
Д. Ирл
️️️️
Э. Хьюз
74'
67'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Уотмор
64'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Д. Хаусон
ГОЛ! 1:0!
Б. Поттс
Пас отдал
Э. Хьюз
62'
22'
Желтая карточка
Д. Хаусон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
20
Paul Huntington
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
7
Скотт Синклейр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Том Бейлисс
ЦП
8
Адам О'Райли
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-4-2
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
20
2
29
Баркуйзен
4
Ледсон
44
Поттс
8
Брауне
7
Синклейр
9
Стокли
3-2-3-2
13
Беттинелли
16
Хаусон
99
Спенс
17
МакНэйр
16
Бола
23
Фрай
28
8
Морси
6
Сэйвилл
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
16
Хьюз
32
Ирл
32
Ирл
16
Хьюз
8
Брауне
8
Бейлисс
8
Бейлисс
8
Брауне
9
Стокли
17
Риис
17
Риис
9
Стокли
29
Баркуйзен
24
Магуайр
24
Магуайр
29
Баркуйзен
16
Хаусон
16
Тавернье
16
Тавернье
16
Хаусон
6
Сэйвилл
16
Робертс
16
Робертс
6
Сэйвилл
20
Уотмор
29
Акпом
29
Акпом
20
Уотмор
Остались в запасе
Престон
Мидлсбро
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
25
Исайя Джонс
ПВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
8
Адам О'Райли
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
25
Josh Harrop
ЦП
Остались в запасе
25
Исайя Джонс
ПВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Престон - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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