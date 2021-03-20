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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Мидлсбро
Миллуолл - Мидлсбро: обзор матча 20 марта 2021
Миллуолл
20.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
31'
Г. Холл (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Мидлсбро
Замена
М. Ромео
️️️️
Д. МакНамара
87'
Замена
A. Pearce
️️️️
С. Мэлони
86'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
Д. Уоллес
82'
Замена
Ш. Уилльямс
️️️️
Р. Вудс
82'
81'
Замена
Н. Кебану
️️️️
П. МакНэйр
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
М. Беннетт
64'
46'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Ч. Акпом
46'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Спенс
46'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Я. Боласи
45'
+1
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
М. Тавернье
Желтая карточка
Д. МакНамара
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Г. Холл
31'
20'
Желтая карточка
М. Бола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Шон Уилльямс
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
3-2-3-1
33
Биалковски
3
Уоллес
2
Мэлони
12
Эванс
5
Купер
20
МакНамара
16
Митчелл
18
Вудс
17
Уоллес
10
Беннетт
3-2-1-2
13
Беттинелли
16
Бола
24
Холл
23
Фрай
16
Хаусон
17
МакНэйр
28
11
Боласи
29
Акпом
2
Мэлони
15
15
2
Мэлони
20
МакНамара
2
Ромео
2
Ромео
20
МакНамара
18
Вудс
6
Уилльямс
6
Уилльямс
18
Вудс
17
Уоллес
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
17
Уоллес
10
Беннетт
10
Бедварссон
10
Бедварссон
10
Беннетт
99
Спенс
20
Уотмор
20
Уотмор
99
Спенс
17
МакНэйр
92
Кебану
92
Кебану
17
МакНэйр
11
Боласи
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
11
Боласи
16
Тавернье
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Тавернье
29
Акпом
11
Флетчер
11
Флетчер
29
Акпом
Остались в запасе
Миллуолл
Мидлсбро
34
Фрэнк Филдинг
ВР
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
11
Коннор Мэхони
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
11
Коннор Мэхони
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
Остались в запасе
19
Джош Коберн
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Миллуолл - Мидлсбро
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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