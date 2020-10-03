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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Барнсли
Мидлсбро - Барнсли: обзор матча 03 октября 2020
Мидлсбро
03.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 4 тур
2 : 1
Завершен
Барнсли
45+2'
Д. Хаусон
48'
Ч. Акпом
89'
К. Вудроу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Барнсли
90'
+3
Желтая карточка
E. Simoes
Желтая карточка
М. Беттинелли
90'
+2
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
К. Вудроу
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Ч. Акпом
87'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
68'
67'
Замена
E. Simoes
️️️️
Л. Томас
Желтая карточка
П. МакНэйр
61'
Желтая карточка
Д. Хаусон
52'
51'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
М. Ритцмайер
49'
Желтая карточка
К. Стайлс
ГОЛ! 2:0!
Ч. Акпом
48'
46'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
Д. Фризер
ГОЛ! 1:0!
Д. Хаусон
Пас отдал
Д. Сэйвилл
45'
+2
Желтая карточка
С. Морси
27'
Желтая карточка
М. Тавернье
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Михал Хелик
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
28
Elliot Simoes
ЦФ
3-2-2-2
13
Беттинелли
16
Бола
16
Тавернье
23
Фрай
16
Хаусон
17
МакНэйр
8
Морси
6
Сэйвилл
29
Акпом
27
Ассомбалонга
4-4-1-1
40
Коллинс
28
Уильямс
21
Соллбауэр
5
Андерсен
6
Хелик
20
Моуатт
8
Ритцмайер
16
Томас
4
Стайлс
28
Фризер
12
Вудроу
29
Акпом
15
Коулсон
15
Коулсон
29
Акпом
8
Ритцмайер
29
Лудевиг
29
Лудевиг
8
Ритцмайер
28
Фризер
20
Адебойежо
20
Адебойежо
28
Фризер
16
Томас
28
28
16
Томас
Остались в запасе
Мидлсбро
Барнсли
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Штендель
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Marcus Browne
ЦП
Остались в запасе
29
Кларк Одуор
ЛЗ
1
Джек Уолтон
ВР
19
Patrick Schmidt
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Даниэль Штендель
Статистика матча Мидлсбро - Барнсли
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
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