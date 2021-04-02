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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Борнмут - Мидлсбро
Борнмут - Мидлсбро: обзор матча 02 апреля 2021
Борнмут
02.04.2021, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
3 : 1
Завершен
Мидлсбро
14'
Ф. Биллинг
67'
Ж. Лерма
83'
Д. Соланке
63'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Мидлсбро
90'
+2
Желтая карточка
М. Бола
86'
Замена
M. Johnson
️️️️
Д. Уотмор
86'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Н. Кебану
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Д. Соланке
85'
ГОЛ! 3:1!
Д. Соланке
83'
Желтая карточка
А. Смит
79'
74'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Я. Боласи
69'
Желтая карточка
П. МакНэйр
69'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Н. Мендес-Лэйнг
Замена
Б. Пирсон
️️️️
Д. Уилшир
68'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Лерма
67'
63'
ГОЛ! 1:1!
Д. Уотмор
Пас отдал
Я. Боласи
Замена
Д. Стейси
️️️️
Д. Станислас
60'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
59'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Биллинг
Пас отдал
А. Данжума
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
4
Бен Пирсон
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-2-1
31
Бегович
15
Рико
27
Кук
20
Картер-Викерс
15
Смит
8
Биллинг
10
Уилшир
8
Лерма
19
Станислас
7
Данжума
19
Соланке
3-2-2-1-2
13
Беттинелли
2
16
Бола
16
Хаусон
17
МакНэйр
24
Холл
8
Морси
11
Мендес-Лэйнг
92
Кебану
11
Боласи
20
Уотмор
19
Станислас
3
Стейси
3
Стейси
19
Станислас
10
Уилшир
4
Пирсон
4
Пирсон
10
Уилшир
19
Соланке
7
Лонг
7
Лонг
19
Соланке
11
Мендес-Лэйнг
15
Коулсон
15
Коулсон
11
Мендес-Лэйнг
20
Уотмор
28
28
20
Уотмор
92
Кебану
29
Акпом
29
Акпом
92
Кебану
11
Боласи
11
Флетчер
11
Флетчер
11
Боласи
Остались в запасе
Борнмут
Мидлсбро
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
31
Джордан Арчер
ВР
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Джед Спенс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
19
Джейдон Энтони
ЦФ
17
Родриго Рикельме
ПВ
12
Марк Траверс
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
19
Джош Коберн
ЦФ
99
Джед Спенс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Борнмут - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Виталити Стэдиум
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