Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Суонси
Мидлсбро - Суонси: обзор матча 02 декабря 2020
Мидлсбро
02.12.2020, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 15 тур
2 : 1
Завершен
Суонси
26'
Д. Уотмор
67'
Д. Уотмор
78'
Я. Дханда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Суонси
85'
Желтая карточка
М. Гримес
81'
Замена
Д. Гэррик
️️️️
К. Смит
Замена
Х. Коулсон
️️️️
M. Johnson
79'
Замена
Л. Уинг
️️️️
С. Морси
79'
78'
ГОЛ! 2:1!
Я. Дханда
Пас отдал
Р. Мэннинг
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Д. Уотмор
68'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уотмор
Пас отдал
П. МакНэйр
67'
65'
Замена
Я. Дханда
️️️️
К. Палмер
Желтая карточка
Ч. Акпом
57'
46'
Замена
В. Дьекереш
️️️️
Д. Фултон
46'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Б. Кабанго
46'
Замена
М. Гримес
️️️️
Д. Лоу
45'
+1
Желтая карточка
Д. Фултон
Желтая карточка
M. Johnson
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Уотмор
Пас отдал
M. Johnson
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
9
Джамал Лоу
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
25
Исайя Джонс
ПВ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Суонси
13
Стивен Бенда
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
3-2-2-2
13
Беттинелли
16
Бола
16
Хаусон
16
Тавернье
17
МакНэйр
23
Фрай
8
Морси
28
29
Акпом
20
Уотмор
3-2-3-1-1
28
Вудман
6
Беннетт
6
Гехи
5
Кабанго
14
Робертс
3
Мэннинг
8
Смит
4
Фултон
45
Палмер
24
Айю
9
Лоу
28
15
Коулсон
15
Коулсон
28
8
Морси
10
Уинг
10
Уинг
8
Морси
20
Уотмор
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
20
Уотмор
4
Фултон
14
Дьекереш
14
Дьекереш
4
Фултон
45
Палмер
31
Дханда
31
Дханда
45
Палмер
9
Лоу
6
Гримес
6
Гримес
9
Лоу
5
Кабанго
15
Раутледж
15
Раутледж
5
Кабанго
8
Смит
22
Гэррик
22
Гэррик
8
Смит
Остались в запасе
Мидлсбро
Суонси
15
Натан Вуд
ЦЗ
12
Сэм Фоларин
ПВ
25
Исайя Джонс
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
13
Стивен Бенда
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
12
Сэм Фоларин
ПВ
25
Исайя Джонс
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
16
Патрик Робертс
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Остались в запасе
13
Стивен Бенда
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Мидлсбро - Суонси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Новости команд
Все
Мидлсбро
Суонси
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+