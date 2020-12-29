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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро: обзор матча 29 декабря 2020
Шеффилд Уэнсдэй
29.12.2020, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
30'
К. Патерсон
40'
Л. Шоу
49'
Д. Уотмор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
Желтая карточка
Л. Палмер
88'
Замена
М. Пенни
️️️️
Д. Виндасс
82'
78'
Замена
M. Browne
️️️️
M. Johnson
Замена
I. Brown
️️️️
К. Патерсон
71'
65'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Ассомбалонга
64'
Замена
М. Тавернье
️️️️
Л. Уинг
49'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уотмор
45'
+3
Желтая карточка
С. Морси
Желтая карточка
Б. Беннэн
45'
+3
42'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
ГОЛ! 2:0!
Л. Шоу
Пас отдал
Б. Беннэн
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Патерсон
Пас отдал
Л. Палмер
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
2
Лайам Палмер
ЦП
10
Джош Виндасс
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
6
Йоей Пелюпесси
ЦП
7
Kadeem Harris
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
24
Мэтт Пенни
ЛЗ
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦП
24
Isaiah Brown
ЦП
10
Liam Waldock
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-1-5
27
Вествуд
13
Патерсон
22
Данкли
12
Лис
28
Одубайо
29
Шоу
10
Виндасс
10
Беннэн
6
Пелюпесси
7
2
Палмер
4-4-2
13
Беттинелли
17
МакНэйр
23
Фрай
2
Дейкстел
16
Бола
10
Уинг
6
Сэйвилл
28
8
Морси
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
10
Виндасс
24
Пенни
24
Пенни
10
Виндасс
13
Патерсон
24
24
13
Патерсон
10
Уинг
16
Тавернье
16
Тавернье
10
Уинг
28
11
11
28
27
Ассомбалонга
29
Акпом
29
Акпом
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро
10
Liam Waldock
ЦФ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
10
Liam Waldock
ЦФ
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
33
Джо Уайлдсмит
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
8
Алекс Хант
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦП
10
Элиас Качунга
ЦФ
Остались в запасе
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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