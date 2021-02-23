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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Бристоль Сити
Мидлсбро - Бристоль Сити: обзор матча 23 февраля 2021
Мидлсбро
23.02.2021, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 3
Завершен
Бристоль Сити
80'
Д. Фрай
21'
Ф. Дьедиу
33'
Ф. Дьедиу
37'
Н. Уэллс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Бристоль Сити
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хант
88'
Замена
Х. Массенго
️️️️
Н. Уэллс
81'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
К. Палмер
81'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
R. Towler
ГОЛ! 1:3!
Д. Фрай
80'
Замена
M. Johnson
️️️️
М. Бола
77'
73'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Ф. Дьедиу
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Н. Кебану
67'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Уотмор
67'
Желтая карточка
М. Бола
63'
61'
Желтая карточка
К. Палмер
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
D. Fisher
46'
37'
ГОЛ! 0:3!
Н. Уэллс
Пас отдал
Ф. Дьедиу
33'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
Н. Уэллс
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Э. Флетчер
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дьедиу
Пас отдал
А. Надь
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
45
Кейси Палмер
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
2
Стивен Сессеньон
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Беттинелли
16
Хаусон
2
2
Дейкстел
17
МакНэйр
23
Фрай
8
Морси
92
Кебану
11
Флетчер
20
Уотмор
4-1-2-3
25
Бентли
32
Хант
26
Калас
5
Мариаппа
26
Винер
19
Бакинсон
45
Палмер
6
Надь
21
Уэллс
18
Дьедиу
6
16
Бола
28
28
16
Бола
2
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
2
92
Кебану
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
92
Кебану
20
Уотмор
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
11
Флетчер
29
Акпом
29
Акпом
11
Флетчер
6
2
Сессеньон
2
Сессеньон
6
21
Уэллс
4
Массенго
4
Массенго
21
Уэллс
45
Палмер
35
Патерсон
35
Патерсон
45
Палмер
18
Дьедиу
42
Семеньо
42
Семеньо
18
Дьедиу
Остались в запасе
Мидлсбро
Бристоль Сити
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Макс О'Лири
ВР
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
11
Сэм Белл
ЦФ
28
Sam Pearson
ЦФ
4
Taylor Moore
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Мидлсбро - Бристоль Сити
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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