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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Мидлсбро
Барнсли - Мидлсбро: обзор матча 10 апреля 2021
Барнсли
10.04.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
62'
А. Моуатт
76'
Д. Дайк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Мидлсбро
80'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Спенс
80'
Замена
M. Johnson
️️️️
М. Бола
ГОЛ! 2:0!
Д. Дайк
Пас отдал
К. Бриттан
76'
70'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Ч. Акпом
70'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Н. Кебану
70'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Д. Уотмор
ГОЛ! 1:0!
А. Моуатт
62'
Замена
К. Чаплин
️️️️
К. Вудроу
57'
Замена
А. Хальме
️️️️
Р. Палмер
57'
Замена
К. Моррис
️️️️
Д. Фризер
46'
Желтая карточка
А. Моуатт
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
4
Каллум Стайлс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Дэрил Дайк
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
8
Конор Чаплин
ЦФ
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
8
Isaac Fletcher
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
40
Коллинс
2
Бриттан
5
Андерсен
6
Хелик
6
Сиббик
17
Палмер
4
Стайлс
20
Моуатт
28
Фризер
12
Вудроу
9
Дайк
3-2-1-1-2
13
Беттинелли
2
16
Бола
16
Хаусон
17
МакНэйр
24
Холл
6
Сэйвилл
92
Кебану
29
Акпом
20
Уотмор
28
Фризер
9
Моррис
9
Моррис
28
Фризер
17
Палмер
6
Хальме
6
Хальме
17
Палмер
12
Вудроу
8
Чаплин
8
Чаплин
12
Вудроу
99
Спенс
15
Коулсон
15
Коулсон
99
Спенс
16
Бола
28
28
16
Бола
20
Уотмор
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
92
Кебану
11
Боласи
11
Боласи
92
Кебану
29
Акпом
11
Флетчер
11
Флетчер
29
Акпом
Остались в запасе
Барнсли
Мидлсбро
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
8
Isaac Fletcher
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
29
Кларк Одуор
ЛЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
1
Джек Уолтон
ВР
21
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
Остались в запасе
8
Isaac Fletcher
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Барнсли - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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