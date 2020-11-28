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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро: обзор матча 28 ноября 2020
Хаддерсфилд Таун
28.11.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
3 : 2
Завершен
Мидлсбро
37'
К. Эйтинг
45'
Ф. Кэмпбелл
85'
Д. Корома
14'
M. Johnson
83'
Б. Ассомбалонга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
Желтая карточка
Д. Хогг
90'
+5
90'
Замена
Л. Уинг
️️️️
Д. Сэйвилл
Замена
Д. Браун
️️️️
И. Мбенза
89'
88'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
А. Дейкстел
ГОЛ! 3:2!
Д. Корома
Пас отдал
Г. Тоффоло
85'
Желтая карточка
М. Сарр
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Ассомбалонга
Замена
Д. Уорд
️️️️
Ф. Кэмпбелл
78'
Замена
Д. Духани
️️️️
Ж. Бакуна
78'
76'
Желтая карточка
А. Дейкстел
Желтая карточка
Ж. Бакуна
68'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
66'
66'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
М. Тавернье
64'
Желтая карточка
Д. Хаусон
56'
Желтая карточка
П. МакНэйр
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кэмпбелл
Пас отдал
Л. О'Брайен
45'
ГОЛ! 1:1!
К. Эйтинг
Пас отдал
Д. Корома
37'
14'
ГОЛ! 0:1!
M. Johnson
Пас отдал
М. Тавернье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Джонатан Хогг
ЦП
27
Льюис О'Брайен
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Хаддерсфилд Таун
2
Жоэл Перейра
ВР
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
21
Джейден Браун
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
11
Kieran Phillips
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-1-4-2
1
Шофилд
15
Тоффоло
23
Сарр
19
Стирмен
6
Эйтинг
6
Хогг
7
Бакуна
7
Мбенза
27
О'Брайен
22
Кэмпбелл
37
Корома
3-2-2-1
13
Беттинелли
23
Фрай
2
Дейкстел
16
Бола
16
Тавернье
16
Хаусон
6
Сэйвилл
28
27
Ассомбалонга
7
Мбенза
21
Браун
21
Браун
7
Мбенза
7
Бакуна
21
Духани
21
Духани
7
Бакуна
22
Кэмпбелл
25
Уорд
25
Уорд
22
Кэмпбелл
2
Дейкстел
20
Уотмор
20
Уотмор
2
Дейкстел
6
Сэйвилл
10
Уинг
10
Уинг
6
Сэйвилл
16
Тавернье
29
Акпом
29
Акпом
16
Тавернье
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Kieran Phillips
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
12
Сэм Фоларин
ПВ
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
2
Жоэл Перейра
ВР
11
Kieran Phillips
ЦФ
11
Аарон Роу
ЦП
27
Адама Дьякаби
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
Остались в запасе
12
Сэм Фоларин
ПВ
15
Натан Вуд
ЦЗ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Мидлсбро
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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