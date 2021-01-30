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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Мидлсбро
Норвич Сити - Мидлсбро: обзор матча 30 января 2021
Норвич Сити
30.01.2021, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Мидлсбро
90'
Желтая карточка
Д. Хаусон
89'
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Д. Фрай
Замена
А. Айда
️️️️
Т. Пукки
87'
86'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
D. Fisher
Замена
О. Эрнандес
️️️️
Т. Кантвелл
76'
73'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Замена
П. Плахета
️️️️
М. Вранчич
69'
Вторая желтая
Э. Буэндия
67'
56'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Я. Боласи
Желтая карточка
Э. Буэндия
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
2
Darnell Fisher
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Норвич Сити
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
12
Daniel Barden
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Крул
13
Яннулис
23
Гибсон
4
Хэнли
3
Ааронс
34
Скипп
8
Вранчич
10
Рупп
10
Кантвелл
10
Буэндия
20
Пукки
3-2-3-1
13
Беттинелли
99
Спенс
16
Хаусон
2
23
Фрай
16
Бола
28
8
Морси
6
Сэйвилл
11
Боласи
8
Вранчич
77
Плахета
77
Плахета
8
Вранчич
10
Кантвелл
11
Эрнандес
11
Эрнандес
10
Кантвелл
20
Пукки
33
Айда
33
Айда
20
Пукки
23
Фрай
20
Уотмор
20
Уотмор
23
Фрай
2
15
Коулсон
15
Коулсон
2
11
Боласи
29
Акпом
29
Акпом
11
Боласи
Остались в запасе
Норвич Сити
Мидлсбро
12
Daniel Barden
ЦФ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Daniel Barden
ЦФ
19
Бали Мамба
ПЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
18
Якоб Серенсен
ЦП
26
Киран Доуэлл
ЦП
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
10
Льюис Уинг
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Норвич Сити - Мидлсбро
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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