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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро: обзор матча 26 сентября 2020
Куинз Парк Рейнджерс
26.09.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
28'
Б. Осайи-Самуэль
19'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
85'
Желтая карточка
А. Дейкстел
Замена
П. Смит
️️️️
И. Хаир
73'
64'
Замена
С. Морси
️️️️
Д. Спенс
55'
Замена
Д. Фрай
️️️️
Г. Холл
ГОЛ! 1:1!
Б. Осайи-Самуэль
28'
19'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
П. МакНэйр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
8
Джордж Томас
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
10
Люк Амос
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
11
Пол Смит
ПВ
15
Арамид Оте
ЦФ
Мидлсбро
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
11
Marcus Browne
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
3-2-4-1
88
Дьенг
29
Какай
3
Уоллас
5
Барбе
16
Дикки
26
Осайи-Самуэль
8
Томас
5
10
Амос
10
Хаир
13
Дайкс
3-2-2-2
13
Беттинелли
16
Хаусон
99
Спенс
17
МакНэйр
2
Дейкстел
24
Холл
6
Сэйвилл
28
27
Ассомбалонга
29
Акпом
10
Хаир
11
Смит
11
Смит
10
Хаир
24
Холл
23
Фрай
23
Фрай
24
Холл
99
Спенс
8
Морси
8
Морси
99
Спенс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
11
Marcus Browne
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
15
Арамид Оте
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
11
Marcus Browne
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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