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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Мидлсбро
Кардифф - Мидлсбро: обзор матча 24 октября 2020
Кардифф
24.10.2020, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Мидлсбро
70'
О. Ожо
36'
Д. Сэйвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Мидлсбро
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
О. Ожо
86'
77'
Замена
Д. Спенс
️️️️
M. Johnson
ГОЛ! 1:1!
О. Ожо
Пас отдал
Р. Глатцель
70'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Ж. Осеи-Туту
67'
66'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ч. Акпом
Замена
Р. Глатцель
️️️️
Д. Мерфи
63'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
М. Тавернье
Желтая карточка
К. Мур
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
3
Джоэл Баган
ЛЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
3-3-2-2
12
Смитис
3
Баган
23
Моррисон
35
Нельсон
9
Ожо
6
Волкс
32
Роллс
2
Осеи-Туту
10
Уилсон
23
Мерфи
19
Мур
3-2-3-1
13
Беттинелли
17
МакНэйр
16
Хаусон
16
Тавернье
2
Дейкстел
23
Фрай
6
Сэйвилл
8
Морси
28
29
Акпом
2
Осеи-Туту
10
Бакуна
10
Бакуна
2
Осеи-Туту
9
Ожо
30
Хойлетт
30
Хойлетт
9
Ожо
23
Мерфи
19
Глатцель
19
Глатцель
23
Мерфи
28
99
Спенс
99
Спенс
28
29
Акпом
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
29
Акпом
Остались в запасе
Кардифф
Мидлсбро
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
11
Гэвин Уит
ЦП
Остались в запасе
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
11
Marcus Browne
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Кардифф - Мидлсбро
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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