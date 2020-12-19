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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Мидлсбро
Бирмингем Сити - Мидлсбро: обзор матча 19 декабря 2020
Бирмингем Сити
19.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 20 тур
1 : 4
Завершен
Мидлсбро
15'
М. Колен
27'
Б. Ассомбалонга
31'
Д. Сэйвилл
56'
Н. Этеридж (АГ)
82'
Л. Уинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Мидлсбро
83'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Ассомбалонга
82'
ГОЛ! 1:4!
Л. Уинг
Пас отдал
М. Тавернье
75'
Замена
Д. Спенс
️️️️
M. Johnson
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Д. Тораль
62'
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Ж. Бела
62'
Замена
Д. Леко
️️️️
И. Санчес
62'
56'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Н. Этеридж
Замена
И. Суньич
️️️️
A. Clayton
46'
Замена
М. Кифтенбельд
️️️️
М. Сан Хосе
46'
31'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
M. Johnson
27'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ассомбалонга
Пас отдал
М. Бола
ГОЛ! 1:0!
М. Колен
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
8
Adam Clayton
ЦП
10
Иван Санчес
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Маркус Тавернье
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Бирмингем Сити
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
10
Ален Халилович
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
12
Сэм Фоларин
ПВ
31
Solomon Brynn
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-2-3-2
13
Этеридж
24
Педерсен
4
Робертс
6
Дин
12
Сан Хосе
2
Колен
8
10
Санчес
21
Тораль
25
Хоган
91
Бела
3-2-4-1
13
Беттинелли
16
Бола
16
Тавернье
2
Дейкстел
23
Фрай
17
МакНэйр
10
Уинг
6
Сэйвилл
28
8
Морси
27
Ассомбалонга
8
26
Суньич
26
Суньич
8
91
Бела
20
Гарднер
20
Гарднер
91
Бела
12
Сан Хосе
8
Кифтенбельд
8
Кифтенбельд
12
Сан Хосе
10
Санчес
17
Леко
17
Леко
10
Санчес
21
Тораль
10
Юткевич
10
Юткевич
21
Тораль
28
99
Спенс
99
Спенс
28
27
Ассомбалонга
29
Акпом
29
Акпом
27
Ассомбалонга
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Мидлсбро
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
10
Ален Халилович
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
10
Ален Халилович
ЦФ
Остались в запасе
31
Solomon Brynn
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦЗ
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Dejan Stojanović
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Бирмингем Сити - Мидлсбро
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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