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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Сток Сити
Мидлсбро - Сток Сити: обзор матча 13 марта 2021
Мидлсбро
13.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 0
Завершен
Сток Сити
21'
Г. Холл
40'
П. МакНэйр
88'
Н. Мендес-Лэйнг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Сток Сити
ГОЛ! 3:0!
Н. Мендес-Лэйнг
Пас отдал
С. Морси
88'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Д. Спенс
82'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Ч. Акпом
77'
67'
Замена
С. Воукс
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
Замена
D. Fisher
️️️️
Я. Боласи
66'
Замена
M. Johnson
️️️️
Н. Кебану
65'
64'
Замена
Р. Матондо
️️️️
Д. Кларк
46'
Замена
Д. Тимон
️️️️
Д. Браун
ГОЛ! 2:0!
П. МакНэйр
Пас отдал
Я. Боласи
40'
23'
Желтая карточка
Н. Пауэлл
ГОЛ! 1:0!
Г. Холл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
16
Марк Бола
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Сток Сити
1
Ангус Ганн
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
25
Ник Пауэлл
ЦП
12
John Mikel Obi
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
44
Christian Norton
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Беттинелли
17
МакНэйр
99
Спенс
16
Хаусон
24
Холл
23
Фрай
8
Морси
92
Кебану
11
Боласи
29
Акпом
4-3-1-2
1
Ганн
2
Смит
30
Норрингтон-Дэвис
17
Честер
15
Суттар
25
Пауэлл
12
7
Аллен
47
Кларк
18
Браун
26
Флетчер
11
Боласи
2
2
11
Боласи
92
Кебану
28
28
92
Кебану
99
Спенс
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
99
Спенс
29
Акпом
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
29
Акпом
47
Кларк
39
Матондо
39
Матондо
47
Кларк
18
Браун
14
Тимон
14
Тимон
18
Браун
30
Норрингтон-Дэвис
19
Воукс
19
Воукс
30
Норрингтон-Дэвис
Остались в запасе
Мидлсбро
Сток Сити
19
Джош Коберн
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
44
Christian Norton
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
19
Джош Коберн
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
44
Christian Norton
ЦФ
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Мидлсбро - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
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