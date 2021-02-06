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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Брентфорд
Мидлсбро - Брентфорд: обзор матча 06 февраля 2021
Мидлсбро
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
1 : 4
Завершен
Брентфорд
3'
Д. Райя (АГ)
38'
А. Тони
58'
В. Янельт
64'
М. Йенсен
80'
А. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Брентфорд
83'
Замена
У. Рид
️️️️
С. Годдос
83'
Замена
М. Форсс
️️️️
А. Тони
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Я. Боласи
81'
80'
ГОЛ! 1:4!
А. Тони
Пас отдал
Б. Мбемо
71'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Т. Фосу
Замена
Д. Спенс
️️️️
Н. Кебану
69'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Ассомбалонга
69'
67'
Замена
Б. Мбемо
️️️️
С. Каньос
64'
ГОЛ! 1:3!
М. Йенсен
58'
ГОЛ! 1:2!
В. Янельт
Пас отдал
А. Тони
50'
Желтая карточка
В. Янельт
38'
ГОЛ! 1:1!
А. Тони
Пас отдал
Т. Фосу
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
29'
21'
Желтая карточка
Т. Фосу
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Д. Райя
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Матиас Йенсен
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
99
Джед Спенс
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
10
Джошуа Да Силва
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
19
Брайан Мбемо
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
23
Уинстон Рид
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Беттинелли
17
МакНэйр
16
Бола
16
Хаусон
2
Дейкстел
2
8
Морси
6
Сэйвилл
92
Кебану
11
Боласи
27
Ассомбалонга
4-1-1-3-1
1
Райя
3
Дальсгаард
22
Серенсен
2
Пайннок
3
Генри
27
Янельт
8
Йенсен
7
Каньос
7
Годдос
24
Фосу
17
Тони
11
Боласи
20
Уотмор
20
Уотмор
11
Боласи
92
Кебану
99
Спенс
99
Спенс
92
Кебану
27
Ассомбалонга
29
Акпом
29
Акпом
27
Ассомбалонга
17
Тони
88
Форсс
88
Форсс
17
Тони
7
Каньос
19
Мбемо
19
Мбемо
7
Каньос
24
Фосу
8
Замбурек
8
Замбурек
24
Фосу
7
Годдос
23
Рид
23
Рид
7
Годдос
Остались в запасе
Мидлсбро
Брентфорд
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
10
Джошуа Да Силва
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
12
Люк Дэниэльс
ВР
10
Джошуа Да Силва
ЦП
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Мидлсбро - Брентфорд
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
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