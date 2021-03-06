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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Мидлсбро
Суонси - Мидлсбро: обзор матча 06 марта 2021
Суонси
06.03.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
2 : 1
Завершен
Мидлсбро
40'
А. Айю
90+7'
А. Айю (П)
90+1'
С. Морси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Мидлсбро
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Айю
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Д. Хаусон
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Морси
Пас отдал
Н. Мендес-Лэйнг
87'
Желтая карточка
С. Морси
78'
Замена
Н. Мендес-Лэйнг
️️️️
Д. Спенс
77'
Замена
M. Johnson
️️️️
М. Бола
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
Р. Мэннинг
73'
Желтая карточка
М. Гехи
71'
Замена
Д. Лоу
️️️️
К. Смит
67'
66'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Я. Боласи
Желтая карточка
Р. Мэннинг
64'
47'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
46'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Уотмор
ГОЛ! 1:0!
А. Айю
40'
39'
Желтая карточка
Я. Боласи
16'
Замена
Д. Спенс
️️️️
А. Дейкстел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Кори Смит
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
8
Оливер Купер
АП
17
Пол Арриола
ПВ
7
Морган Уиттакер
ЦФ
9
Джамал Лоу
ЦФ
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
3-2-4-1
28
Вудман
14
Робертс
5
Кабанго
6
Гехи
3
Мэннинг
26
Ноутон
8
Смит
6
Гримес
4
Фултон
14
Хурихейн
24
Айю
3-2-2-2
13
Беттинелли
23
Фрай
24
Холл
16
Хаусон
16
Бола
2
Дейкстел
6
Сэйвилл
8
Морси
11
Боласи
20
Уотмор
3
Мэннинг
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
3
Мэннинг
8
Смит
9
Лоу
9
Лоу
8
Смит
11
Боласи
92
Кебану
92
Кебану
11
Боласи
2
Дейкстел
99
Спенс
99
Спенс
2
Дейкстел
16
Бола
28
28
16
Бола
Спенс
11
Мендес-Лэйнг
11
Мендес-Лэйнг
Спенс
20
Уотмор
29
Акпом
29
Акпом
20
Уотмор
Остались в запасе
Суонси
Мидлсбро
8
Оливер Купер
АП
17
Пол Арриола
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
8
Оливер Купер
АП
17
Пол Арриола
ПВ
29
Бен Хамер
ВР
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
31
Ян Дханда
ЦП
7
Морган Уиттакер
ЦФ
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Суонси - Мидлсбро
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
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