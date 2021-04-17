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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 17 апреля 2021
Мидлсбро
17.04.2021, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
28'
Я. Боласи
15'
Р. Дикки
18'
Л. Уоллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
Я. Боласи
81'
74'
Замена
Д. Болл
️️️️
А. Адома
74'
Замена
С. Филд
️️️️
К. Уиллок
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Спенс
63'
60'
Замена
Д. Ламли
️️️️
Д. Томас
58'
Красная карточка
С. Дьенг
Замена
M. Johnson
️️️️
D. Fisher
55'
31'
Желтая карточка
О. Какай
ГОЛ! 1:2!
Я. Боласи
Пас отдал
Н. Кебану
28'
18'
ГОЛ! 0:2!
Л. Уоллас
Пас отдал
Л. Дайкс
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Дикки
Пас отдал
Л. Дайкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
16
Роберт Дикки
ЦЗ
29
Осман Какай
ЦЗ
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
3
Ли Уоллас
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
23
Connor Malley
ЦФ
8
Isaac Fletcher
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Ламли
ВР
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦП
26
Faysal Bettache
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
9
Маколи Бонн
ЦФ
3-2-1-1-2
31
Арчер
16
Бола
16
Хаусон
99
Спенс
17
МакНэйр
24
Холл
6
Сэйвилл
92
Кебану
11
Боласи
20
Уотмор
4-4-2
88
Дьенг
29
Какай
5
Барбе
3
Уоллас
16
Дикки
8
Томас
16
Уиллок
10
Хаир
10
Йохансен
37
Адома
13
Дайкс
99
Спенс
15
Коулсон
15
Коулсон
99
Спенс
2
28
28
2
11
Боласи
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
11
Боласи
8
Томас
1
Ламли
1
Ламли
8
Томас
37
Адома
4
Болл
4
Болл
37
Адома
16
Уиллок
26
Филд
26
Филд
16
Уиллок
Остались в запасе
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
30
Хэйден Хакни
ЦП
23
Connor Malley
ЦФ
8
Isaac Fletcher
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
13
Маркус Беттинелли
ВР
11
Эшли Флетчер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
30
Хэйден Хакни
ЦП
23
Connor Malley
ЦФ
8
Isaac Fletcher
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
13
Маркус Беттинелли
ВР
11
Эшли Флетчер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
26
Faysal Bettache
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча Мидлсбро - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
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