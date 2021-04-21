Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Мидлсбро
Ротерхэм - Мидлсбро: обзор матча 21 апреля 2021
Ротерхэм
21.04.2021, среда, 20:00
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 2
Завершен
Мидлсбро
3'
A. MacDonald
33'
Д. Сэйвилл
55'
Ч. Акпом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Мидлсбро
90'
+1
Желтая карточка
Н. Кебану
90'
Желтая карточка
П. МакНэйр
87'
Замена
️️️️
Я. Боласи
Замена
Д. Херст
️️️️
М. Смит
82'
Желтая карточка
М. Смит
76'
Замена
Р. Гилс
️️️️
У. Хардинг
76'
72'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
Замена
Ч. Огбене
️️️️
K. Sadlier
71'
Желтая карточка
Д. Линдси
64'
55'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Акпом
Замена
Д. Линдси
️️️️
Д. Барласер
46'
Замена
M. Olosunde
️️️️
J. Mattock
46'
33'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сэйвилл
Пас отдал
Н. Кебану
24'
Замена
C. Malley
️️️️
Г. Холл
Красная карточка
М. Крукс
18'
ГОЛ! 1:0!
A. MacDonald
Пас отдал
J. Mattock
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
2
Angus MacDonald
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
4
Даниэль Барласер
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
3
Joe Mattock
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
28
Marvin Johnson
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
27
Чидозие Огбене
ЛВ
29
Джейми Линдси
ЦП
4
Matthew Olosunde
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
30
Хэйден Хакни
ЦП
23
Connor Malley
ЦФ
2-3-5
1
Йоханссон
2
45
Хардинг
4
Барласер
25
Крукс
26
Уайлс
45
Ладапо
14
Смит
23
20
3
4-2-1-3
31
Арчер
24
Холл
16
Бола
17
МакНэйр
16
Хаусон
28
6
Сэйвилл
92
Кебану
29
Акпом
11
Боласи
20
Уотмор
45
Хардинг
3
Гилс
3
Гилс
45
Хардинг
3
4
4
3
14
Смит
15
Херст
15
Херст
14
Смит
23
27
Огбене
27
Огбене
23
4
Барласер
29
Линдси
29
Линдси
4
Барласер
24
Холл
23
23
24
Холл
Остались в запасе
Ротерхэм
Мидлсбро
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
30
Хэйден Хакни
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
15
Trevor Clarke
ЦФ
8
Флориан Джозефзун
ЦФ
Остались в запасе
30
Хэйден Хакни
ЦП
13
Маркус Беттинелли
ВР
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ротерхэм - Мидлсбро
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
Новости команд
Все
Ротерхэм
Мидлсбро
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Чемпионшип. «Норвич» разгромил «Куинз Парк Рейнджерс, «Лидс» проиграл «Бирмингему» и опустился на 3 место
2019.04.06 18:58
Гвардиола: «Мы хотим выступить хорошо во всех соревнованиях»
2019.01.06 19:35
Кубок Англии. «Манчестер Сити» забил семь голов «Ротерхэму»
2019.01.06 18:52
3
«Мидлсбро» – «Миллуолл»: кто победит в матче 6 тура Чемпионшипа 2026/2027
14 сентября
«Мидлсбро» – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2026
8 сентября
«Кристал Пэлас» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
7 сентября
«Бернли» – «Мидлсбро»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» объявил об уходе шести футболистов
2 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+