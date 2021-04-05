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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Уотфорд
Мидлсбро - Уотфорд: обзор матча 05 апреля 2021
Мидлсбро
05.04.2021, понедельник, 14:30
Англия. Чемпионшип, 40 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
78'
Я. Боласи
32'
И. Сарр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Уотфорд
83'
Замена
И. Саксесс
️️️️
К. Сема
ГОЛ! 1:1!
Я. Боласи
Пас отдал
П. МакНэйр
78'
77'
Замена
Д. Гослинг
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Д. Уотмор
73'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Н. Кебану
73'
32'
ГОЛ! 0:1!
И. Сарр
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
Замена
Х. Коулсон
️️️️
С. Морси
30'
25'
Желтая карточка
Н. Чалоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
2
Darnell Fisher
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Жуан Педро
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
19
Джош Коберн
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
32
Дэн Гослинг
ЦП
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
3-2-2-1-1
13
Беттинелли
16
Бола
16
Хаусон
99
Спенс
17
МакНэйр
24
Холл
8
Морси
6
Сэйвилл
92
Кебану
20
Уотмор
4-1-2-2-1
26
Бахман
17
Фемения
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
25
Масина
15
Чалоба
19
Хьюз
12
Сема
11
Зинкернагель
7
Сарр
9
Педро
8
Морси
15
Коулсон
15
Коулсон
8
Морси
92
Кебану
11
Боласи
11
Боласи
92
Кебану
20
Уотмор
29
Акпом
29
Акпом
20
Уотмор
12
Сема
90
Саксесс
90
Саксесс
12
Сема
11
Зинкернагель
32
Гослинг
32
Гослинг
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Мидлсбро
Уотфорд
31
Джордан Арчер
ВР
19
Джош Коберн
ЦФ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
2
Жереми Нгакия
ПЗ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Хейден Маллинс
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
19
Джош Коберн
ЦФ
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
2
Жереми Нгакия
ПЗ
0
A. Lazaar
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
12
Бен Фостер
ВР
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Хейден Маллинс
Статистика матча Мидлсбро - Уотфорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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