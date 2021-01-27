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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Ротерхэм
Мидлсбро - Ротерхэм: обзор матча 27 января 2021
Мидлсбро
27.01.2021, среда, 22:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
0 : 3
Завершен
Ротерхэм
43'
М. Крукс
79'
М. Смит (П)
90+2'
Р. Гилс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Ротерхэм
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Р. Гилс
Пас отдал
Б. Уайлс
88'
Замена
Р. Гилс
️️️️
Д. Линдси
85'
Замена
К. Робертсон
️️️️
М. Крукс
Замена
M. Johnson
️️️️
Д. Уотмор
83'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
М. Бола
83'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Смит
Замена
Л. Уинг
️️️️
П. Робертс
68'
Замена
Ч. Акпом
️️️️
Б. Ассомбалонга
68'
Замена
Х. Коулсон
️️️️
Д. Спенс
68'
68'
Замена
Д. Херст
️️️️
S. MacDonald
43'
ГОЛ! 0:1!
М. Крукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Натан Вуд
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
16
Джонатан Хаусон
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
8
Сэм Морси
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Данкан Уотмор
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ротерхэм
31
Джамал Блэкмэн
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
2
Angus MacDonald
ЦЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
26
Бен Уайлс
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
14
Майкл Смит
ЦФ
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
21
Shaun MacDonald
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Мидлсбро
31
Джордан Арчер
ВР
24
Грант Холл
ЦЗ
15
Хэйден Коулсон
ЦЗ
30
Хэйден Хакни
ЦП
28
Marvin Johnson
ЦП
10
Льюис Уинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
4
Кларк Робертсон
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
15
Джордж Херст
ЦФ
3-2-3-2
13
Беттинелли
16
Хаусон
16
Бола
17
МакНэйр
99
Спенс
15
Вуд
8
Морси
6
Сэйвилл
16
Робертс
27
Ассомбалонга
20
Уотмор
3-3-4
31
Блэкмэн
6
Вуд
45
Хардинг
2
25
Крукс
26
Уайлс
29
Линдси
21
4
20
14
Смит
99
Спенс
15
Коулсон
15
Коулсон
99
Спенс
20
Уотмор
28
28
20
Уотмор
16
Робертс
10
Уинг
10
Уинг
16
Робертс
16
Бола
11
Флетчер
11
Флетчер
16
Бола
27
Ассомбалонга
29
Акпом
29
Акпом
27
Ассомбалонга
25
Крукс
4
Робертсон
4
Робертсон
25
Крукс
29
Линдси
3
Гилс
3
Гилс
29
Линдси
21
15
Херст
15
Херст
21
Остались в запасе
Мидлсбро
Ротерхэм
31
Джордан Арчер
ВР
30
Хэйден Хакни
ЦП
24
Грант Холл
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
1
Виктор Йоханссон
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
30
Хэйден Хакни
ЦП
24
Грант Холл
ЦЗ
Остались в запасе
1
Виктор Йоханссон
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
6
Adam Thompson
ЦФ
15
Trevor Clarke
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Мидлсбро - Ротерхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
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