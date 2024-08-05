Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций

5 августа 2024, 18:55

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф в отборочном турнире Лиги конференций.

Первые матчи этой стадии состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.

Все пары выглядят так:

Путь чемпионов

«Динамо Минск» / «Линкольн»«Балкани» / «Ларн»

«Ордабасы» / «Пюник»«Целе» / «Шэмрок Роверс»

«Викингур» / «Флора» – «Санта-Колома» / РФШ

«Паневежис» /«Маккаби Тель-Авив» – «Петрокуб» / «Нью Сэйнтс»

«КИ Клаксвик» / «Борац» – ХИК / «Дечич»

Главный путь

«Омония» / «Фехервар»«Осиек» / «Зиря»

«Цюрих» / «Витория Гимараеш»«Ботев» / «Зриньски»

«Ильвес» / «Юргорден»«Марибор» / «Войводина»

«Санкт-Галлен» / «Шленск»«Трабзонспор» / «Рапид»

«Сент-Миррен» / «Бранн»«Хунедоара» / «Астана»

«Спартак Трнава» / «Висла» – «Мольде» / «Серкль Брюгге»

«Ланс» – «Панатинаикос» / «Аякс»

«Брондбю» / «Легия»«Ауда» / «Дрита»

«Млада Болеслав» / «Хапоэль Беер-Шева» – «Пакш» / «Морнар»

«Хэкен» / «Пайде»«Хайденхайм»

«Риека» / «Эльфсборг»«Олимпия» / «Шериф»

«Сент-Патрикс» / «Сабах» – «Иберия» / «Истанбул»

«Копенгаген» / «Баник»«Килмарнок» / «Тромсе»

«Фиорентина» / «Арарат»«Академия Пушкаша»

«Челси»«Брага» / «Серветт»

«Маккаби Петах-Тиква» / ЧФР – ЦСКА София / «Пафос»

«Партизан» / «Лугано» – «Силькеборг» / «Гент»

«Кривбасс» / «Виктория Пльзень» – «Бетис»

«Ноа» / АЕК Афины – «Ружомберок» / «Хайдук»

Еще по теме:
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
Определен лучший игрок сезона в Лиге конференций – он не из «Челси» 1
Отстраненный Мудрик получил медаль за победу «Челси» в Лиге конференций 1
Источник: сайт УЕФА
Лига конференций Челси
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ротенберг предложил сыграть матч между сборными России по футболу и хоккею
13:40
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
2
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о срыве трансфера в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
1
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
7
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги конференций
28 августа
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
28 августа
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
28 августа
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Маккаби» – «Лугано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
19 августа
7
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
13 августа
33
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Однорукий игрок забил в еврокубках впервые за 63 года
30 июля
1
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Российский игрок забил победный гол в матче Лиги конференций
17 июля
Российский воспитанник «Зенита» забил гол в матче Лиги конференций
10 июля
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
ФотоДва российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Определились 111 участников Лиги конференций-2026/27, среди них «Монако» и «Аякс»
2 июня
Тренер «Райо Вальекано» прокомментировал поражение в финале Лиги конференций
28 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
Журавель сравнил зрелищность финалов Кубка России и Лиги конференций
28 мая
1
Лига конференций. «Кристал Пэлас» выиграл турнир, победив в финале «Райо Вальекано»
27 мая
3
Где смотреть матч «Кристал Пэлас» – «Райо Вальекано»: во сколько прямая трансляция: 27 мая 2026
26 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Стало известно, сыграет ли «Монако» Головина в еврокубках в следующем сезоне
24 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+