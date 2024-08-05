Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф в отборочном турнире Лиги конференций.
Первые матчи этой стадии состоятся 22 августа, ответные – 29 августа.
Все пары выглядят так:
Путь чемпионов
«Динамо Минск» / «Линкольн» – «Балкани» / «Ларн»
«Ордабасы» / «Пюник» – «Целе» / «Шэмрок Роверс»
«Викингур» / «Флора» – «Санта-Колома» / РФШ
«Паневежис» /«Маккаби Тель-Авив» – «Петрокуб» / «Нью Сэйнтс»
«КИ Клаксвик» / «Борац» – ХИК / «Дечич»
Главный путь
«Омония» / «Фехервар» – «Осиек» / «Зиря»
«Цюрих» / «Витория Гимараеш» – «Ботев» / «Зриньски»
«Ильвес» / «Юргорден» – «Марибор» / «Войводина»
«Санкт-Галлен» / «Шленск» – «Трабзонспор» / «Рапид»
«Сент-Миррен» / «Бранн» – «Хунедоара» / «Астана»
«Спартак Трнава» / «Висла» – «Мольде» / «Серкль Брюгге»
«Ланс» – «Панатинаикос» / «Аякс»
«Брондбю» / «Легия» – «Ауда» / «Дрита»
«Млада Болеслав» / «Хапоэль Беер-Шева» – «Пакш» / «Морнар»
«Хэкен» / «Пайде» – «Хайденхайм»
«Риека» / «Эльфсборг» – «Олимпия» / «Шериф»
«Сент-Патрикс» / «Сабах» – «Иберия» / «Истанбул»
«Копенгаген» / «Баник» – «Килмарнок» / «Тромсе»
«Фиорентина» / «Арарат» – «Академия Пушкаша»
«Маккаби Петах-Тиква» / ЧФР – ЦСКА София / «Пафос»
«Партизан» / «Лугано» – «Силькеборг» / «Гент»
«Кривбасс» / «Виктория Пльзень» – «Бетис»
«Ноа» / АЕК Афины – «Ружомберок» / «Хайдук»