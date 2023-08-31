Захарян против кумира, Хвича против «Реала», «Барса» и новая попытка попасть в плей-офф. Главные интриги группового этапа ЛЧ

Завершилась жеребьевка Лиги чемпионов! Группы выглядят так:

Группа A: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».

Группа B: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».

Группа C: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион».

Группа D: «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Реал Сосьедад».

Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик».

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия», «Милан», «Ньюкасл».

Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтер», «Антверпен».

Интересные группы, интересные вызовы. И давайте мы назовем 10 главных интриг этого группового этапа Лиги чемпионов.

1. Арсен Захарян сыграет с Генрихом Мхитаряном. В интервью Нобелю Арустамяну Захарян признался, что мечтает сыграть именно с Мхитаряном. Его желание исполнено – в Сан-Себастьян приедет финалист прошлой ЛЧ.

2. Эрик тен Хаг дебютировать в ЛЧ с «Ман Юнайтед» против бывшего клуба. Помните славные времена, когда Пеп Гвардиола тренировал «Баварию»? Тен Хаг был его ассистентом. Сейчас он сыграет против «Баварии» уже в статусе главного тренера «МЮ».

3. Хвича против «Реала». Кварацхелия говорил, что с детства мечтал о победе в Лиге чемпионов именно с «Реалом». Вероятно, этот успех еще впереди, а вот матч против «Реала» – совсем рядом.

4. Кто выживет в Группе F? Каждый из квартета серьезно претендует на выход в плей-офф. Самая мощная группа в этой ЛЧ и одна из мощнейших в последнее время.

5. Сколько раз «Ман Сити» выйдет в группе вторым составом? Ну, серьезно: «Лейпциг», у которого отобрали всех топов, «Црвена Звезда» и «Янг Бойз». Кажется, в Лиге чемпионов Эрлинг Холанд будет отдыхать довольно часто.

6. Вернется ли «Барселона» в плей-офф ЛЧ? В последний раз играла там аж два года назад, с того момента – только ЛЕ.

7. «Милан» вернет своих бывших игроков на «Сан-Сиро». Речь о Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Джанлуиджи Доннарумме из «ПСЖ». Оба сыграют против «Милана» в группе.

8. Как Диего Симеоне сыграет против бывшего клуба? Симеоне начинает очередную еврокубковую кампанию в «Атлетико». Один из соперников – «Лацио», за который отыграл 4 года. Сейчас впервые встретится с ним в статусе тренера. Но и в целом фанаты считают их группу самую скучную в этой ЛЧ.

9. «Ланс»впервые за 22 года сыграет в ЛЧ – у него есть шансы? Вроде бы и смотрится как аутсайдер, но после 60-миллионных затрат во время трансферного окна перед нами вполне неприятный и крепкий клуб.

10. Как «Ньюкасл» сыграет в группе спустя много лет? Последнее полноценное появление «Ньюкасла» в Лиге чемпионов было в 2003-м. Сейчас это другая команда с другими возможностями. Эдди Хау уже сказал, что для него выступления в группе – не предел.

Фото: dpa, Keystone Press Agency, imago-images.de/Global Look Press

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