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    • Дзюба – об игре в «Локо»: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»

    Дзюба – об игре в «Локо»: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»

    Форвард «Локомотива» Артем Дзюба раскрыл секрет своей успешной игры за московский клуб.

    Нападающий перешел в «Локо» в январе 2023 года. Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

    – В этом году у вас такая высокая результативность...

    – Все зависит от магии команды. Потрясающий тренер и фантастический коллектив. Когда прекрасный цветок попадает в сад, то он начинает цвести.

    – Каждый в «Локомотиве» говорит, что Дзюба изменил атмосферу в команде. Расскажи о взаимодействии в команде.

    – Мне безумно приятно. Но так всегда было во всех командах. Потом, когда что-то происходит, все говорят, что я что-то портил. Надо людям определиться. А то, что говорят сейчас ребята – мне безумно приятно, это самое важное для меня. Моя задача в любой команде, чтобы был здоровый, потрясающий коллектив, коллектив единомышленников, и не было безразличных людей. Это было всегда. Я – командный игрок. А те люди, которые пытаются говорить всякую грязь про меня – они не знают меня. Можете спрашивать людей, которые знают меня больше одного дня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.06.2023 23:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4915

      алдан2014 4 часа назад

      Может ты Артём, всё таки делаешь выводы из своего безобразного поведения в прошлом? Это зрелость,и это нормально

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