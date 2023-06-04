Дзюба – об игре в «Локо»: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба раскрыл секрет своей успешной игры за московский клуб.

Нападающий перешел в «Локо» в январе 2023 года. Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

– В этом году у вас такая высокая результативность...

– Все зависит от магии команды. Потрясающий тренер и фантастический коллектив. Когда прекрасный цветок попадает в сад, то он начинает цвести.

– Каждый в «Локомотиве» говорит, что Дзюба изменил атмосферу в команде. Расскажи о взаимодействии в команде.

– Мне безумно приятно. Но так всегда было во всех командах. Потом, когда что-то происходит, все говорят, что я что-то портил. Надо людям определиться. А то, что говорят сейчас ребята – мне безумно приятно, это самое важное для меня. Моя задача в любой команде, чтобы был здоровый, потрясающий коллектив, коллектив единомышленников, и не было безразличных людей. Это было всегда. Я – командный игрок. А те люди, которые пытаются говорить всякую грязь про меня – они не знают меня. Можете спрашивать людей, которые знают меня больше одного дня.