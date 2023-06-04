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  • Дзюба – об игре в «Локо»: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»

Дзюба – об игре в «Локо»: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»

4 июня 2023, 23:45
4

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба раскрыл секрет своей успешной игры за московский клуб.

Нападающий перешел в «Локо» в январе 2023 года. Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах.

– В этом году у вас такая высокая результативность...

– Все зависит от магии команды. Потрясающий тренер и фантастический коллектив. Когда прекрасный цветок попадает в сад, то он начинает цвести.

– Каждый в «Локомотиве» говорит, что Дзюба изменил атмосферу в команде. Расскажи о взаимодействии в команде.

– Мне безумно приятно. Но так всегда было во всех командах. Потом, когда что-то происходит, все говорят, что я что-то портил. Надо людям определиться. А то, что говорят сейчас ребята – мне безумно приятно, это самое важное для меня. Моя задача в любой команде, чтобы был здоровый, потрясающий коллектив, коллектив единомышленников, и не было безразличных людей. Это было всегда. Я – командный игрок. А те люди, которые пытаются говорить всякую грязь про меня – они не знают меня. Можете спрашивать людей, которые знают меня больше одного дня.

Россия. Премьер-лига, 1 тур
Динамо - Балтика - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Б. Хиль, 13; 1:1 - Х. Хосе Касерес, 48.
Акрон - Крылья Советов - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 - И. Неделчару, 45+1; 1:1 - В. Раков, 57.
Локомотив - Сочи - 3:0 (0:0)
Голы: 1:0 - А. Руденко, 81; 2:0 - Д. Воробьев, 84; 3:0 - З. Бакаев, 87.
Спартак - Динамо Мх - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Маркиньос, 37.
Удаления: нет - М. Аззи, 53 (вторая ж.к).
Нижний Новгород - Краснодар - 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Коста, 40; 0:2 - В. Александров, 65 (в свои ворота); 0:3 - Э. Сперцян, 68.
Зенит - Ростов - 2:1 (0:1)
Голы: 0:1 - И. Комаров, 22; 1:1 - М. Кассьерра, 67; 2:1 - А. Мостовой, 79 (с пенальти).
Ахмат - Рубин - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Д. Шабанхаджай, 24; 0:2 - В. Ходжа, 51.
Оренбург - ЦСКА - 0:0 (0:0)

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Комментарии (4)
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алдан2014
1685924849
Может ты Артём, всё таки делаешь выводы из своего безобразного поведения в прошлом? Это зрелость,и это нормально
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DOCTOR PENALTY
1685942888
Какие слова!... 100%-й нарцисс, знать его достаточно одного часа. Такие без глупостей не могут. Ждите сюрпрайза. ***
Ответить
baden1969
1685944319
Более похоже на "ложку дегтя в бочке меда"...
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NewLife
1685949289
Когда говно попадает в сад, оно воняет и перебивает запах цветов))
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