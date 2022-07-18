Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Монако» Головина сыграет с ПСВ и другие пары

Сегодня, 18 июля, в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Путь чемпионов
«Маккаби» (Хайфа) / «Олимпиакос» – «Аполлон» (Лимасол)
«Карабах» / «Цюрих» – «Ференцварош» / «Слован»
«Лудогорец» / «Шэмрок Роверс» – «Динамо» (Загреб) / «Шкупи»
«Марибор» / «Шериф» – ХИК / «Виктория» (Пльзень)
«Линфилд» / «Буде-Глимт» – «Жальгирис» / «Мальме»
«Црвена Звезда» – «Пюник» / «Дюделанж»
Путь представителей лиг
«Монако» – ПСВ
«Динамо» (Киев) / «Фенербахче» – «Штурм»
«Юнион» – «Рейнджерс»
«Бенфика» – «Мидтьюлланд» / АЕК (Ларнака)
- Первые матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ состоятся 2/3 августа, ответные – 9 августа.
- Победители пар выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов.
Источник: сайт УЕФА