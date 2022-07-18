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Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Монако» Головина сыграет с ПСВ и другие пары

Сегодня, 18 июля, в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23.

Путь чемпионов

«Маккаби» (Хайфа) / «Олимпиакос»«Аполлон» (Лимасол)

«Карабах» / «Цюрих»«Ференцварош» / «Слован»

«Лудогорец» / «Шэмрок Роверс» – «Динамо» (Загреб) / «Шкупи»

«Марибор» / «Шериф» – ХИК / «Виктория» (Пльзень)

«Линфилд» / «Буде-Глимт»«Жальгирис» / «Мальме»

«Црвена Звезда»«Пюник» / «Дюделанж»

Путь представителей лиг

«Монако» – ПСВ

«Динамо» (Киев) / «Фенербахче»«Штурм»

«Юнион» – «Рейнджерс»

«Бенфика»«Мидтьюлланд» / АЕК (Ларнака)

  • Первые матчи 3-го отборочного раунда ЛЧ состоятся 2/3 августа, ответные – 9 августа.
  • Победители пар выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +42

    яиссор 1 час назад

    О, всё-таки есть за кого болеть в еврокубках

    0
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    ...
    Рейтинг: +11933

    DeStar > яиссор 23 минуты назад

    за «Линфилд» :?)

    0
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