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  • Глушаков, Смолов, Кришито и другие супергерои 17-го тура РФПЛ

Глушаков, Смолов, Кришито и другие супергерои 17-го тура РФПЛ

Герой – Денис Глушаков («Спартак»)

Ну кто же еще может исполнить супергол в самый нужный для команды момент? «Спартак» и «Рубин» обменялись в первом тайме голами, во втором – удалениями, но судьбу матча все-таки решил дальний удар Глушакова, который с помощью рикошета совершенно деориентировал Рыжикова. Все могло сложиться куда успешнее для казанцев, забей они хоть что-нибудь еще при счее 1:1 в начале второго тайма, но «Спартак» выстоял, а победу ему принесла пушка Глушакова. «Спартак» из последних 11 домашних матчей не выиграл лишь однажды, благодаря чему снова добился отличного результата к зимнему перерыву – плюс пять очков от «Зенита»! Ох, что это был за матч, и чего стоила спартаковцам эта победа.

Герой – Мануэль Фернандеш («Локомотив)

И снова он, португальский легионер «Локо», уже второй тур подряд ходит в героях. В игре с «Тереком» обошлось без четырех очков по системе «гол плюс пас», которые Фернандеш набрал в матче с «Томью», но без забитого мяча португалец не ушел, да еще и исполнил его по-настоящему здорово. Гол Фернандеша закрепил победу «Локомотива» – первый мяч удалось забить Миранчуку и тоже вышло красиво. «Локо» в целом смотрелся посвежее соперника, который слишком много играл дома, потому и взлетел ввысь: в гостях «Терек» провел всего семь матчей, в которых набрал лишь восемь очков – больше даже у «Анжи» с «Уфой». «Локомотив» же вчера проиграть никак не мог – он никогда не уступал дома «Тереку», не случилось несчастья и на этот раз.

Герой – Зоран Тошич (ЦСКА)

Дубль Траоре, первый гол Чалова в основе, приличный матч Головина, но мы хвалим сербского полузащитника «армейцев» за великолепный голевой пас пяткой, при помощи которого счет открыл нещадно критикуемый всеми сенегалец. Борьбы против «Урала» толком и не получилось: команда Тарханова поактивничала минут 20, а в следующую двадцатиминутку запустила в свои ворота аж четыре гола. Все они получились разными, но больше запомнился как раз первый из-за блестящей передачи Тошича. А ЦСКА выиграл всухую, что помогло Акинфееву стать лучшим отечественным вратарем по количеству матчей без пропущенных голов – проведя 253 сухих игры, он обогнал Рината Дасаева.

Притом ЦСКА выиграл семь последних матчей у «Урала» с общим счетом 19:6 и продлил серию без поражений до 13 встреч. У уральцев же с выездами как обычно тяжело – лишь одна победа в последних 16 играх.

Герой – Доменико Кришито («Зенит»)

В безголевом матче «Ростова» и «Зенита» итальянец был шикарен – никто так часто не отбирал и не перехватывал мячи как он (5+4), да еще и две трети всех длинных передач отдал точно. Любопытна и статистика касаний мяча – 101 раз его принимал Кришито, в два раза больше, чем Азмун и Кокорин вместе взятые. Впрочем, глядя на итоговый счет 0:0, не так уж и удивляет инертность форвардов, а вот активность итальянского футболиста действительно бросилась в глаза и подкрепилась цифрами.

Впрочем, после матча о Кришито никто не говорил, а о судье Мешкове – каждый зенитовский представитель был будто бы обязан что-нибудь сказать. Справедливости ради, пенальти на Кокорине во втором тайме скорее стоило поставить, но виноватым в его неназначении почему-то у Витселя и Дзюбы был «Спартак». Команды, между тем, отыграли скучный матч в Ростове-на-Дону всего с несколькими опасными моментами и разъехались готовиться к последним еврокубковым встречам: если все будет хорошо, играть им предстоит в одном турнире уже в феврале следующего года.

Герой – Федор Смолов («Краснодар»)

Прекрасный удар русского супербомбардира не принес «Краснодару» победу в матче с «Крыльями», грохнувшими несколько дней назад «Спартак», но притом Смолов бил из любых позиций больше 10 раз – настрелялся вдоволь. Самарцы смотрелись уже не так ярко, хотя и имели шансы забить, но хозяева поля не использовали еще больше голевых моментов, а «Крылья» свой шанс реализовали: отличился Корниленко. «Краснодар» лишь два раза в последних 15 домашних матчах терял очки, но у «Крыльев» выигрывал всего дважды (!) за 13 игр. Подопечные Вадима Скрипченко при этом едва не проиграли четвертый подряд матч на выезде, но все же спаслись.

Герой – Александр Сухов («Уфа»)

В стартовом матче понедельника, начавшемся по Москве в 13:00, обескровленная «Томь» сумела дать бой «Уфе» на выезде, но все-таки проиграла – виной всему красивый гол Сухова в середине второго тайма. Возможно, это был последний матч Виктора Гончаренко во главе уфимского клуба, но тренеру удалось обеспечить «Уфе» безопасную позицию до зимнего перерыва: команда ушла аж на 14 очков от предпоследнего места и находится не так уж далеко от зоны еврокубков. Перспективы «Томи» куда более мрачны – больше всех пропустили и проиграли, но тут как бы им вообще не сняться с чемпионата из-за ужасающих финансовых проблем.

Герой – Брайан Идову («Амкар»)

Великолепное исполнение голевого момента темнокожим россиянином было украшением морозного матча в Перми, где «Оренбург» поначалу смотрелся очень бодро, но сначала забил сам себе (Жунич, автогол), а потом не уберегся от красивого удара Идову, а на последних минутах матча получил от Гиголаева. 3:0 – «Амкар» установил для себя уникальное достижение, не пропустив ни гола дома до зимнего перерыва, и спихнул с шестой строчки «Ростов». Великолепная работа тренерского штаба Гаджи Гаджиева! «Оренбургу» же так и не удалось ни разу победить в гостях и уйти хотя бы на время из зоны стыков.

Герой – Максим Беляев («Арсенал»)

В тульском матче все решил один забитый гол защитника «Арсенала». Старания махачкалинцев так ни к чему и не привели, туляки же свой момент реализовали и наконец-то сумели прервать пятиматчевую серию поражений, при этом победив впервые за 15 игр. Притом «Арсенал» и «Анжи» в своей истории так ни разу и не сыграли вничью, встречавшись восемь раз.

Почему мы ждем следующего года:

«Спартак» и «Зенит» будут биться за чемпионство, ЦСКА и «Краснодар» попробуют вклиниться в гонку, играя на своих новых стадионах, «Терек» и «Ростов» вмешаются в борьбу за медали, «Амкар» так и не даст никому забить в Перми, Семин вытащит «Локомотив» к еврокубковым местам, куда подтянется и «Рубин». Чересчур оптимистичный прогноз для некоторых команд, но тем интереснее будет последить за нашим чемпионатом в оставшиеся 13 туров.

Два с небольшим месяца придется провести без российского футбола, но при всей его незрелищности и скандальности любой болельщик все равно будет скучать. Потому что в нынешнем сезоне все еще таится масса интриг на любой вкус.

Символическая сборная 17-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Три лучших гола

3 место – Александр Сухов («Уфа»)

2 место – Жонатас («Рубин»)

1 место – Мануэль Фернандеш («Локомотив»)

Результаты 17-го тура:

ЦСКА – «Урал» – 4:0

«Ростов» – «Зенит» – 0:0

«Локомотив» – «Терек» – 2:0

«Уфа» – «Томь» – 1:0

«Амкар» – «Оренбург» – 3:0

«Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1

«Спартак» – «Рубин» – 2:1

«Арсенал» – «Анжи» – 1:0

Расписание 18-го тура:

3-6 марта 2017 года

«Оренбург» – «Арсенал», «Краснодар» – «Спартак», ЦСКА – «Зенит», «Урал» – «Амкар», «Крылья Советов» – «Локомотив», «Терек» – «Уфа», «Томь» – «Ростов», «Анжи» – «Рубин»

Кого мы не увидим в следующем туре:

На 18-й тур дисквалифицированы: Промес, Маурисио (оба – «Спартак»), Набиуллин («Рубин»), Ндинга («Локомотив»), Дудиев («Томь»), Джикия («Амкар»)

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Зенит Локомотив ЦСКА Рубин Урал Уфа Амкар-Пермь Анжи Крылья Советов Ахмат Оренбург Арсенал Ростов Томь Краснодар Сухов Александр Глушаков Денис Смолов Федор Фернандеш Мануэль Тошич Зоран Кришито Доменико Беляев Максим Идову Брайан
Комментарии (6)
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Warrior God
1480963089
Спасибо Каррере за это.
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Adob
1480963909
Всех с победой!!!!
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Lokofint
1481000823
Уходим на перерыв
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vladimir-7
1481004028
Глушаков супергерой, да нет прыщ на поле. Спартаку принёс победу судья.
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лёха72
1481010609
мы чемпионы
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TUMS
1481018605
Гол то "корявенький"...
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