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Судьи
Главный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Материалы

Спартак - Рубин

05.12.2016, Понедельник, 19:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 17 тур Спартак - Рубин Молодежные команды: 6 - 2
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
3 тур
13 августа, суббота 20:30 Рубин 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:15 Рубин 2:2 Спартак
3 тур
3 августа, понедельник 19:00 Спартак 1:0 Рубин
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 13:30 Спартак 1:0 Рубин
1 тур
1 августа, пятница 20:00 Рубин 0:4 Спартак
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
30 октября, четверг 19:00 Рубин 2:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 13:30 Рубин 2:1 Спартак
5 тур
18 августа, воскресенье 15:45 Спартак 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
10 декабря, понедельник 17:45 Рубин 0:1 Спартак
5 тур
18 августа, суббота 13:30 Спартак 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
15 апреля, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Рубин
33 тур
5 марта, понедельник 19:45 Рубин 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
27 тур
16 октября, воскресенье 17:00 Рубин 3:0 Спартак
12 тур
10 июня, пятница 21:00 Спартак 0:0 Рубин
Россия. Премьер-Лига 2010
27 тур
8 ноября, понедельник 19:00 Рубин 1:1 Спартак
13 тур
17 июля, суббота 21:00 Спартак 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Спартак 0:3 Рубин
6 тур
25 апреля, суббота 14:00 Рубин 0:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 18:00 Спартак 0:1 Рубин
8 тур
2 мая, пятница 16:00 Рубин 0:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
25 августа, суббота 18:00 Рубин 3:1 Спартак
8 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2006
20 тур
23 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Рубин
5 тур
16 апреля, воскресенье 00:00 Рубин 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Рубин
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:0 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
23 тур
18 сентября, суббота 00:00 Спартак 2:0 Рубин
8 тур
24 апреля, суббота 00:00 Рубин 2:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
22 тур
23 августа, суббота 00:00 Спартак 0:2 Рубин
11 тур
31 мая, суббота 00:00 Рубин 1:0 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +183

    сергей николаевич 5 декабря 2016, 23:24

    Да, судейство у нас на низком уровне(((

    -2
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    Рейтинг: +57650

    Chernyi Lis > сергей николаевич 7 января 2017, 17:47

    радуйся..что вытащили ваших

    0
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    Рейтинг: +13

    Aleks-voland 5 декабря 2016, 22:24

    Такое судейство отбивает желание смотреть РФПЛ

    2
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    Рейтинг: -16

    lerik1952 5 декабря 2016, 21:37

    весной спартак всеравно будет в жопе

    6
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    Рейтинг: -16

    lerik1952 5 декабря 2016, 21:35

    рубин играл не хорошо но судья подыграл спартаку вот так они очки набирают

    4
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    Рейтинг: +26

    pntrz 5 декабря 2016, 21:33

    ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ. Плакаемся товарищи /

    2
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    Рейтинг: -16

    lerik1952 5 декабря 2016, 21:33

    ну так вот спартак и выигрывает

    4
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    Рейтинг: +561

    avera 5 декабря 2016, 21:32

    Почему у нас через одного судят козлы ? Промес-удаление, толстолобику под 8 номером за две игры прямой ногой-две желтые.
    Обосрал игру, как было заплачено.

    2
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    Рейтинг: -16

    lerik1952 5 декабря 2016, 21:32

    Промес должен быть удален в 1ом тайме

    4
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    Рейтинг: +91

    Warrior God 5 декабря 2016, 21:14

    Вот вам пеналь чистый не поставил, пидарас!

    -1
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    Рейтинг: +91

    Warrior God 5 декабря 2016, 21:09

    А Макеев это долбоеб!

    0
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