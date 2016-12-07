Спартак - Рубин

Да, судейство у нас на низком уровне(((
|3 тур
|13 августа, суббота
|20:30
|Рубин
|1:1
|Спартак
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|19:15
|Рубин
|2:2
|Спартак
|3 тур
|3 августа, понедельник
|19:00
|Спартак
|1:0
|Рубин
|25 тур
|26 апреля, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:0
|Рубин
|1 тур
|1 августа, пятница
|20:00
|Рубин
|0:4
|Спартак
|26 тур
|20 апреля, воскресенье
|13:30
|Рубин
|2:1
|Спартак
|5 тур
|18 августа, воскресенье
|15:45
|Спартак
|0:0
|Рубин
|19 тур
|10 декабря, понедельник
|17:45
|Рубин
|0:1
|Спартак
|5 тур
|18 августа, суббота
|13:30
|Спартак
|2:1
|Рубин
|39 тур
|15 апреля, воскресенье
|16:15
|Спартак
|2:0
|Рубин
|33 тур
|5 марта, понедельник
|19:45
|Рубин
|1:1
|Спартак
|27 тур
|16 октября, воскресенье
|17:00
|Рубин
|3:0
|Спартак
|12 тур
|10 июня, пятница
|21:00
|Спартак
|0:0
|Рубин
|27 тур
|8 ноября, понедельник
|19:00
|Рубин
|1:1
|Спартак
|13 тур
|17 июля, суббота
|21:00
|Спартак
|0:1
|Рубин
|20 тур
|30 августа, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:3
|Рубин
|6 тур
|25 апреля, суббота
|14:00
|Рубин
|0:2
|Спартак
|22 тур
|21 сентября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|0:1
|Рубин
|8 тур
|2 мая, пятница
|16:00
|Рубин
|0:3
|Спартак
|20 тур
|23 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Рубин
|5 тур
|16 апреля, воскресенье
|00:00
|Рубин
|2:0
|Спартак
|23 тур
|18 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|2:0
|Рубин
|8 тур
|24 апреля, суббота
|00:00
|Рубин
|2:0
|Спартак
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Да, судейство у нас на низком уровне(((
радуйся..что вытащили ваших
Такое судейство отбивает желание смотреть РФПЛ
весной спартак всеравно будет в жопе
рубин играл не хорошо но судья подыграл спартаку вот так они очки набирают
ОЛЕ ОЛЕ ОЛЕ. Плакаемся товарищи /
ну так вот спартак и выигрывает
Промес должен быть удален в 1ом тайме
Вот вам пеналь чистый не поставил, пидарас!
А Макеев это долбоеб!