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Судьи
Главный судья:
Алексей Сухой (Люберцы)
Помощники:
Колосков Дмитрий (Уфа), Петросян Арам (Бронницы)
Делегат:
Пронин Борис (Москва)
Инспектор:
Жафяров Гаряфий (Москва)
Материалы

ЦСКА - Урал

03.12.2016, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 17 тур ЦСКА - Урал
Обзор матча
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
3 тур
13 августа, суббота 15:30 Урал 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
28 апреля, четверг 17:00 Урал 0:3 ЦСКА
12 тур
17 октября, суббота 14:00 ЦСКА 3:2 Урал
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 19:30 ЦСКА 2:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
26 тур
4 мая, понедельник 18:00 ЦСКА 3:1 Урал
9 тур
27 сентября, суббота 13:30 Урал 3:4 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
12 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 1:0 Урал
1 тур
17 июля, среда 17:30 Урал 2:2 ЦСКА
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 17:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
19 тур
3 августа, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Урал
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Урал 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Урал
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1994
28 тур
23 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
3 тур
26 марта, суббота 00:00 Урал 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
29 тур
25 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
13 тур
5 июня, суббота 00:00 Урал 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 13 тур
8 июля, среда 00:00 ЦСКА 2:1 Урал
Первый этап, 5 тур
22 апреля, среда 00:00 Урал 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 3 декабря 2016, 19:14

    А счет-то какой красивый! Как в Самаре пару дней назад))

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    Рейтинг: +631

    pegas1276 3 декабря 2016, 15:34

    обороты сбавили, 100 пудов будут доигрывать, уральцам 4 отыграть тяжелова то будет ...

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    Рейтинг: +1025

    MaxiUs 3 декабря 2016, 15:04

    чалов неплохо на самом деле играет.

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev > MaxiUs 3 декабря 2016, 15:23

    Ты его заметил когда он забил

    0
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    Рейтинг: +1025

    MaxiUs > Mr Abdullaev 3 декабря 2016, 15:27

    нет в прошлой игре чуть не забил сам и действовал не плохо

    1
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    Рейтинг: +12

    Неймар19 > MaxiUs 4 декабря 2016, 10:48

    Он умеет читать игру может и заметят его в топ клубах

    0
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    Рейтинг: +2888

    absent32 3 декабря 2016, 14:54

    сегодня напишут, что у слуцкого и мыслей не было об уходе)))

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    Рейтинг: +2888

    absent32 3 декабря 2016, 14:53

    чувствую, наколотят во втором тайме. хоть бы десяток в урал не влетело))) прорвало армейцев)))

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    Рейтинг: +117

    Dj_CBEPXY 3 декабря 2016, 14:53

    Вот что не так с Траоре, то он 2-3 забьет, то бегает с кпд 0%

    1
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    Рейтинг: +1094

    ДяДь ПашА 3 декабря 2016, 14:52

    Даже деревянный 2 забил

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    Рейтинг: +1094

    ДяДь ПашА 3 декабря 2016, 14:52

    Прорвало коней)

    1
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    Рейтинг: +28

    Tubba 3 декабря 2016, 10:12

    0-2

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    Рейтинг: +8

    Romos 3 декабря 2016, 01:39

    1-0

    0
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