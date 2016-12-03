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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 03 декабря 2016
ЦСКА
03.12.2016, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Урал
25'
Л. Траоре
35'
Л. Траоре
38'
Б. Натхо (П)
40'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Урал
83'
Замена
В. Хозин
️️️️
Ч. Лунгу
Замена
К. Страндберг
️️️️
Л. Траоре
80'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
68'
67'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
66'
Замена
С. Подоксенов
️️️️
А. Павленко
54'
Замена
М. Меркулов
️️️️
А. Новиков
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Ф. Чалов
46'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Чалов
Пас отдал
Г. Миланов
40'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Натхо
38'
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
35'
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
З. Тошич
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛВ
15
Александр Новиков
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Александр Павленко
АП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
4-1-3-2
35
Акинфеев
42
Щенников
6
Березуцкий
24
Березуцкий
6
Фернандес
10
Натхо
17
Миланов
10
Головин
18
Тошич
63
Чалов
90
Траоре
4-2-3-1
12
Заболотный
15
Кулаков
6
Динга
14
Фонтанелло
7
Данцев
15
Новиков
10
Фидлер
7
Коробов
8
Павленко
10
Лунгу
10
Павлюченко
90
Траоре
10
Страндберг
10
Страндберг
90
Траоре
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
63
Чалов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
63
Чалов
15
Новиков
3
Меркулов
3
Меркулов
15
Новиков
10
Лунгу
2
Хозин
2
Хозин
10
Лунгу
8
Павленко
8
Подоксенов
8
Подоксенов
8
Павленко
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
1
Сергей Чепчугов
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча ЦСКА - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Колосков Дмитрий (Уфа)
Петросян Арам (Бронницы)
Делегат:
Пронин Борис (Москва)
Инспектор:
Жафяров Гаряфий (Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
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