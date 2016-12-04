Ростов - Зенит

зенит отстой
|3 тур
|12 августа, пятница
|19:30
|Зенит
|3:2
|Ростов
|25 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:30
|Ростов
|3:0
|Зенит
|11 тур
|3 октября, суббота
|17:00
|Зенит
|3:0
|Ростов
|17 тур
|22 ноября, пятница
|19:00
|Зенит
|0:2
|Ростов
|9 тур
|22 сентября, воскресенье
|20:30
|Ростов
|0:4
|Зенит
|28 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Ростов
|1:3
|Зенит
|13 тур
|14 июня, вторник
|18:45
|Зенит
|4:0
|Ростов
|21 тур
|13 сентября, воскресенье
|18:30
|Зенит
|2:0
|Ростов
|7 тур
|3 мая, воскресенье
|15:15
|Ростов
|2:1
|Зенит
|16 тур
|15 июля, воскресенье
|19:00
|Зенит
|2:0
|Ростов
|2 тур
|18 марта, воскресенье
|16:00
|Ростов
|2:3
|Зенит
|18 тур
|10 сентября, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:3
|Зенит
|3 тур
|2 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:1
|Ростов
|28 тур
|18 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:1
|Зенит
|3 тур
|6 апреля, воскресенье
|00:00
|Зенит
|0:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
зенит отстой
А что с Орловым? куда пропал?
Орлова на Петровском заперли. Надеюсь, навсегда
Виталька Мешков очень качественно отработал в защите. осталось проявить себя в нападении
как бы хорошо не играл ростов, но фактор судейства в пользу зенита никто не отменял! Поэтому как минимум 1 пеналь в пользу зенита весьма вероятно увидим!
Колхоз проиграет,если Уралу вкатили то уж с зенитом делать нечего,а вот в матче с псв удачи
Если и дальше ростовчане будут играть как с Баварией.то добьются дойти до лидерства.удачи Ростову