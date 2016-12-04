Самедов уходит из «Локомотива». «МЮ» нацелился на Хамеса. Дайджест событий дня

Шкулетич – Самедову: «Ты настоящий мужик. Было приятно играть с тобой в одной команде»

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич попрощался с полузащитником железнодорожников Александром Самедовым. Напомним, решением тренерского штаба игрок был переведен в дубль московского клуба. Новым местом работы футболиста, как сообщалось ранее, вероятнее всего, станет «Спартак». «Брат, ты один из редких игроков, у кого есть характер и кто отвечает за свои слова и поступки. Мне было приятно быть с тобой в одной команде. Ты настоящий мужик и человек. Желаю тебе самого лучшего в жизни и успехов в дальнейшей карьере», – написал Шкулетич на своей странице в Instagram.

«Локомотив» выиграл у «Терека». Ключевые моменты матча (ВИДЕО)

Фернандес рискует пропустить игру с «Тоттенхэмом» из-за сотрясения мозга

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прошел медицинское обследование по поводу травмы головы, которую он получил в матче 17-го тура чемпионата России с «Уралом» (4:0). Сообщается, что у 26-летнего бразильца закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В настоящий момент Фернандес находится под наблюдением клубных врачей. Решение о том, примет ли он участие в игре с «Тоттенхэмом», будет принято позднее.

Голкипер «Лиона» пожаловался на проблемы со слухом после попадания в него петардой

Голкипер «Лиона» Антони Лопеш пожаловался на проблемы со слухом после попадания в него петардой в матче 16-го тура Лиги 1 против «Метца». Напомним, после данного инцидента встреча была отменена. «Я прошел медицинский осмотр. После консультаций с врачом хочу заявить, что у меня появились кое-какие проблемы со слухом, но это никак не скажется на моем будущем. Лечение займет около двух недель. Спасибо всем за поддержку», – написал Лопеш на своей странице в Instagram.

«Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка-2016

«Шапекоэнсе» объявят победителем Южноамериканского Кубка-2016. Такое заявление сделал временный президент клуба Иван Тоццо. «КОНМЕБОЛ подтвердила, что «Шапекоэнсе» признают победителем Южноамериканского Кубка. Кроме того, клуб получит два миллиона долларов призовых. Все решено. Не знаю, будет ли церемония награждения. Сейчас мы получаем поддержку от всех федераций вплоть до ФИФА, а особенно – от жителей Шапеко. Мы начинаем перестройку команды. Людям нужен футбол, жители Шапеко любят футбол. Поэтому мы не можем останавливаться», – сказал он в эфире TV Globo.

«МЮ» может продать Марсьяля ради покупки Хамеса

«Манчестер Юнайтед» не оставляет надежд приобрести полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса. Ради покупки 25-летнего колумбийца руководство манкунианцев готово продать форварда Антони Марсьяля, который был куплен летом прошлого года у «Монако». Рыночная стоимость Хамеса составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он провел восемь матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.

Карасев обслужит встречу «Барселона» — «Боруссия» М в Лиге чемпионов

Российская бригада арбитров будет работать на матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и менхенгладбахской «Боруссией». Главным судьей встречи назначен Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов, Тихон Калугин (ассистенты арбитра), Сергей Лапочкин, Сергей Иванов (дополнительные ассистенты) и Игорь Демешко (четвертый арбитр). Этот поединок станет для Карасева уже третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он работал на матчах «Наполи» – «Бешикташ» (2:3) и «Легия» – «Боруссия» Д (0:6).

АПЛ. «Борнмут» вырвал победу над «Ливерпулем», уступая в два мяча

В матче 14-го тура АПЛ «Ливерпуля», ведя по ходу игры с комфортным преимуществом в два мяча, не сумел одержать победу над «Борнмутом» и проиграл – 3:4.После данного результата гости, имея в активе 30 очков, остались на третьем месте в турнирной таблице. Хозяева же занесли в актив 18-й балл и поднялись на 10-ю строчку. В другой встрече игрового дня «Эвертон» и «МЮ» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Борнмут» обыграл «Ливерпуль», «Эвертон» вырвал ничью в матче с «МЮ» (ВИДЕО)

Серия А. «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби и вышла на второе место

В матче 15-го тура Серии А «Рома» в гостях взяла верх над «Лацио» со счетом 2:0. Благодаря победе в римском дерби «волки» набрали 32 очка и поднялись на второе место в турнирной таблице.В других встречах игрового дня «Сассуоло» разгромил «Эмполи», «Сампдория» оказалась сильнее «Торино», «Пескара» в большинстве ушла от поражения против «Кальяри».

«Рома» оказалась сильнее «Лацио» в римском дерби (ВИДЕО)