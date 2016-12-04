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    • «Локомотив» выиграл у «Терека». Ключевые моменты матча (ВИДЕО)

    «Локомотив» выиграл у «Терека». Ключевые моменты матча (ВИДЕО)


    3.7
    Голосов: 3
    04.12.2016 16:40
    «Локомотив» принимает «Терек» в заключительном перед перерывом туре российской Премьер-лиги. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за событиями противостояния.

    «Локомотив» – «Терек» – 2:0

    Фернандеш красиво перебрасывает голкипера «Терека». «Локомотив» выиграл у «Терека» со счетом 2:0.

    Алексей Миранчук открывает счет, откликнувшись на подачу Майкона.

    Составы команд.

    «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Майкон.

    Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Ндинга, Шкулетич, Галаджан.

    «Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов, Кузяев, Адилсон, Пирис, Роши, Балай.

    Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Брызгалов, Лебеденко, Иванов, Грозав, Митришев, Мбенгуе.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +65

      Too Much 5 декабря 2016, 12:39

      Верим в команду!

      0
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 4 декабря 2016, 18:50

      Да, голы отличные! Приятно посмотреть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 4 декабря 2016, 18:44

      это было хорошо

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