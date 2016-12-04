«Локомотив» выиграл у «Терека». Ключевые моменты матча (ВИДЕО)

«Локомотив» принимает «Терек» в заключительном перед перерывом туре российской Премьер-лиги. «Бомбардир» в режиме онлайн следит за событиями противостояния.

«Локомотив» – «Терек» – 2:0 Фернандеш красиво перебрасывает голкипера «Терека». «Локомотив» выиграл у «Терека» со счетом 2:0. Алексей Миранчук открывает счет, откликнувшись на подачу Майкона. Составы команд. «Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Майкон. Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Ндинга, Шкулетич, Галаджан. «Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов, Кузяев, Адилсон, Пирис, Роши, Балай. Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Брызгалов, Лебеденко, Иванов, Грозав, Митришев, Мбенгуе.