«Локомотив» выиграл у «Терека». Ключевые моменты матча (ВИДЕО)

Фернандеш красиво перебрасывает голкипера «Терека». «Локомотив» выиграл у «Терека» со счетом 2:0.
Алексей Миранчук открывает счет, откликнувшись на подачу Майкона.
Составы команд.
«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Майкон.
Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Ндинга, Шкулетич, Галаджан.
«Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов, Кузяев, Адилсон, Пирис, Роши, Балай.
Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Брызгалов, Лебеденко, Иванов, Грозав, Митришев, Мбенгуе.