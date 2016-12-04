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    • «Рома» оказалась сильнее «Лацио» в римском дерби (ВИДЕО)

    «Рома» оказалась сильнее «Лацио» в римском дерби (ВИДЕО)


    4.5
    Голосов: 2
    04.12.2016 19:00
    Жаркий матч выдали «Рома» и «Лацио». Красная карточка была показана игроку скамейки, а футболисты на поле бились и забивали красивые голы. «Бомбардир» показывает видео главных моментов противостояния.

    Первый тайм получился нулевым по счету, но примечательным по игре. С 60-й минуты страсти закипели окончательно. Сначала счет открыл Строотман, которого затем схватил за футболку выбежавший со скамейки Катальди. Игроку «Лацио» влепили красную карточку, а Наингголан вскоре увеличил преимущество «Ромы» до двух мячей. Отыграться игроки «Лацио» так и не смогли.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      shamil1111 6 декабря 2016, 19:03

      РОМА молодцы конечно

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 5 декабря 2016, 22:28

      жалею что не смотрел.классная игра получилась.

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 4 декабря 2016, 19:09

      Уоллес после такого может с футболом заканчивать
      Выкинуть такое, да ещё и в дерби!

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