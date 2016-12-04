«Рома» оказалась сильнее «Лацио» в римском дерби (ВИДЕО)

Жаркий матч выдали «Рома» и «Лацио». Красная карточка была показана игроку скамейки, а футболисты на поле бились и забивали красивые голы. «Бомбардир» показывает видео главных моментов противостояния.

Первый тайм получился нулевым по счету, но примечательным по игре. С 60-й минуты страсти закипели окончательно. Сначала счет открыл Строотман, которого затем схватил за футболку выбежавший со скамейки Катальди. Игроку «Лацио» влепили красную карточку, а Наингголан вскоре увеличил преимущество «Ромы» до двух мячей. Отыграться игроки «Лацио» так и не смогли.