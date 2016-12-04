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    • «Борнмут» обыграл «Ливерпуль», «Эвертон» вырвал ничью в матче с «МЮ» (ВИДЕО)

    «Борнмут» обыграл «Ливерпуль», «Эвертон» вырвал ничью в матче с «МЮ» (ВИДЕО)


    4.3
    Голосов: 3
    04.12.2016 21:00
    «Ливерпуль» Юргена Клоппа все еще не готов к завоеванию чемпионского титула, что показала встреча с «Борнмутом». В схожей ситуации находится и «Манчестер Юнайтед». «Бомбардир» показывает видео моментов английских противостояний.

    «Манчестер Юнайтед» не смог выиграть выиграть у «Эвертона». На курьезный гол Ибрагимовича ударом с пенальти ответил Бейнс.

    Бешеный матч выдали «Ливерпуль» и «Борнмут». На 64-й минуте Эмре Джан сделал счет в матче 3:1 в пользу «Ливерпуля». Подопечные Клоппа наслаждались игрой, а Садье Мане забивал сам и ассистировал партнерам. Все бы хорошо, но в концовке матча «Ливерпуль» поплыл. Всего за три минуты в воротах Кариуса побывали два мяча. Счет стал равным, а на третьей добавленной минуте арендованный у «Челси» защитник Аке принес «Борнмуту» нежданные три очка. Это просто надо видеть!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт Премьер-лиги
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 5 декабря 2016, 17:47

      ливерпуль обкакался

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 4 декабря 2016, 21:29

      Борнмут с победой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 4 декабря 2016, 20:27

      Ливерпуль то готов, просто Борнмут сегодня красавцы. Люблю такие игры с супер-камбеками.

      0
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