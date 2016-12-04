«Борнмут» обыграл «Ливерпуль», «Эвертон» вырвал ничью в матче с «МЮ» (ВИДЕО)

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть выиграть у «Эвертона». На курьезный гол Ибрагимовича ударом с пенальти ответил Бейнс.

Бешеный матч выдали «Ливерпуль» и «Борнмут». На 64-й минуте Эмре Джан сделал счет в матче 3:1 в пользу «Ливерпуля». Подопечные Клоппа наслаждались игрой, а Садье Мане забивал сам и ассистировал партнерам. Все бы хорошо, но в концовке матча «Ливерпуль» поплыл. Всего за три минуты в воротах Кариуса побывали два мяча. Счет стал равным, а на третьей добавленной минуте арендованный у «Челси» защитник Аке принес «Борнмуту» нежданные три очка. Это просто надо видеть!