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  • «Борнмут» обыграл «Ливерпуль», «Эвертон» вырвал ничью в матче с «МЮ» (ВИДЕО)

«Борнмут» обыграл «Ливерпуль», «Эвертон» вырвал ничью в матче с «МЮ» (ВИДЕО)

«Манчестер Юнайтед» не смог выиграть выиграть у «Эвертона». На курьезный гол Ибрагимовича ударом с пенальти ответил Бейнс.

Бешеный матч выдали «Ливерпуль» и «Борнмут». На 64-й минуте Эмре Джан сделал счет в матче 3:1 в пользу «Ливерпуля». Подопечные Клоппа наслаждались игрой, а Садье Мане забивал сам и ассистировал партнерам. Все бы хорошо, но в концовке матча «Ливерпуль» поплыл. Всего за три минуты в воротах Кариуса побывали два мяча. Счет стал равным, а на третьей добавленной минуте арендованный у «Челси» защитник Аке принес «Борнмуту» нежданные три очка. Это просто надо видеть!

Англия. Премьер-лига Англия Борнмут Ливерпуль
Комментарии (3)
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BoltCX
1480872421
Ливерпуль то готов, просто Борнмут сегодня красавцы. Люблю такие игры с супер-камбеками.
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pik54
1480876185
Борнмут с победой.
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mihail1980
1480949273
ливерпуль обкакался
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