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  • Роналду продлил контракт с «Реалом». Ван Перси чуть не лишился зрения в Турции. Дайджест событий дня

Роналду продлил контракт с «Реалом». Ван Перси чуть не лишился зрения в Турции. Дайджест событий дня

Ван Перси едва не лишился глаза в матче чемпионата Турции

Форвард «Фенербахче» Робин ван Перси сумел забить гол в игре турецкой Суперлиги против «Акхисар Беледиеспор» (3:1), но до конца матч не доиграл из-за страшного удара локтем в левый глаз. Он покинул поле на носилках и был заменен на Эммануэля Эменике. Вскоре выяснилось, что у ван Перси открылось кровотечение и порвано веко. Ряд турецких СМИ сообщили, что нападающему грозит потеря зрения, но врач «Фенербахче» опроверг эту информацию.

Роналду уверен, что подпишет еще не один контракт в карьере

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду подписал новое соглашение с мадридским клубом до 2021 года и заявил, что оно точно не станет последним.

«Я счастлив и хочу продолжать находиться в Мадриде, но этот контракт – не последний в моей игровой карьере, я хочу выходить на поле до 41 года», – отметил Роналду. За «Реал» португалец выступает с 2009 года. На его счету 371 гол в 360 матчах. Говорят, по новому контракту Роналду будет получать примерно 410 тысяч евро в неделю.

КДК может наказать «Терек» за использование микрофона

Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что грозненскому «Тереку» могут грозить санкции за использование микрофона для поддержки команды во время игры 13-го тура с «Зенитом». «Нарушение регламента соревнований грозненским клубом, поскольку оборудование стадиона весь матч использовалось для поддержки команды – имеется в виду громкоговорящее средство», – подтвердил Григорьянц. Будет ли клуб наказан, станет известно по итогам заседания КДК РФС в среду, 9 ноября.

В то же время футбольный эксперт Евгений Ловчев призвал главу «Зенита» Алексея Миллера точно так же поддерживать питерский клуб через микрофон. «Терек» же, судя по всему, изменять своей традиции не собирается.

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В Краснодаре продолжается скандал вокруг матча с «Оренбургом»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын сообщил, что после матча 13-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (3:3) полузащитник оренбургского клуба Роман Воробьев должен получить «Оскар» за артистизм на поле. Никак не могут успокоиться и представители «Краснодара», заявляющие, что главный тренер «Оренбурга» их обматерил. Президент новичка РФПЛ сегодня тоже высказался по этому вопросу: Евдокимов, по его мнению, был жесток, но при этом корректен. Впрочем, почему «Краснодар» за два матча с «Оренбургом» умудрился пропустить пять голов у себя на поле – почему-то никто не спросил, а вот поскандалить/пообижаться – это всегда пожалуйста.

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И снова о плюсах и минусах системы «осень-весна»

Посмотрели наши функционеры на снежный ноябрьский тур РФПЛ и принялись рассуждать о нынешних условиях для футбола. «Хочется спросить у Гинера: «Не холодно вам на стадионе, Евгений Леннорович?» – язвительно заметил заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев. В свою очередь, генеральный директор «Томи» Руслан Киселев уверен: нужно раньше уходить на перерыв. Наконец, генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что лучше играть в минус семь сейчас, чем в плюс 40 в июле. Похоже, они никогда не договорятся.

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Курировать судей в РФПЛ будет Лаюшкин

Новый кадровый состав департамента судейства и инспектирования РФС теперь выглядит следующим образом: первым заместителем главы ДСИ Андрея Будогосского будет арбитр республиканской категории Виктор Башкиров, а куратором судей РФПЛ назначен судья международной категории Максим Лаюшкин. Кроме того, ответственность за подготовку судей-помощников несет Виктор Кулагин, а новым исполнительным директором станет Кирилл Верхолетов.

Олег Иванов не исключил своего ухода из футбола в следующем году

Полузащитник «Терека» Олег Иванов заявил, что его спортивная карьера завершится в том случае, если в нем не будут заинтересованы команды РФПЛ или сам грозненский клуб. «Задумывался о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу, но, надеюсь, что это произойдет не в ближайшие несколько лет. Буду нужен «Тереку», закончу карьеру здесь. Буду чувствовать, что не дотягиваю до основного состава, то не буду мучить ни себя, ни команду. Если пойму, что не нужен никому в Премьер-лиге, то завершу карьеру», – подчеркнул Иванов.

Канунников выбыл на три недели

Нападающий «Рубина» Максим Канунников был заменен из-за травмы в матче 13-го тура РФПЛ против «Уфы»(3:2), а сегодня стало известно, что у него надрыв полусухожильной мышцы задней поверхности бедра. По самым оптимистичным прогнозам, возвращение футболиста состоится лишь в конце ноября, так что матчи сборной России с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября) он точно пропустит.

Испания. Примера Россия. Премьер-лига Испания Фенербахче Реал Ахмат Краснодар Оренбург Рубин ван Перси Робин Роналду Криштиану Иванов Олег Канунников Максим Синицын Андрей Ловчев Евгений Лаюшкин Максим
Комментарии (6)
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rashidinho
1478553963
наконец-то за этот микрофон взялись))) как я рад.
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TUMS
1478554956
Зениту мирофон помешал...
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343443
1478580008
Роналду уверен, что подпишет еще не один контракт в карьере
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Zenit & MU
1478598391
Здоровья Максу!!!
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Strig
1478605836
Система готовилась под еврокубки, поэтому переход на осень - весна ничего не дал и никогда ничего не даст- футбол угроблен и наши играть лучше не будут, скорее наоборот...
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pik54
1478685677
Роналду еще не один контракт подпешет с Реалом.
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