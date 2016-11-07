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    Гендиректор «Томи»: «Играть в Томске в декабре – не дело, на перерыв нужно уходить раньше»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев считает, что в связи с холодным климатом в Сибири РФС стоит рассмотреть вариант с более ранним уходом чемпионата на зимнюю паузу. Напомним, матч 13-го тура РФПЛ между томичами и «Спартаком» (0:1), прошедший пятого ноября, был сыгран при температуре минус 14.

    «В условиях Сибири переход на схему «весна-осень» был бы приемлем. Но по сути огромной разницы нет. Единственное – нужно раньше уходить на перерыв. А то первого декабря у нас стоит игра с «Локомотивом». Это не дело. Мы посмотрели погоду на первое декабря. Было написано – минус четыре градуса. Если так и будет, то, разумеется, мы сможем провести этот матч.

    Между «весна-осень» и «осень-весна» принципиальных различий нет. Существенная разница лишь в том, что бюджет футбольного клуба легче формировать к весне, а не к середине года. Особенно это актуально для клубов, которые только вышли в РФПЛ», – сказал Киселев.

    Отметим, последний тур накануне зимнего перерыва будет проведен пятого декабря.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2016 14:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7

      Серж Шиман 8 ноября 2016, 03:24

      мда

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 7 ноября 2016, 16:24

      Возврат к старой системе не несет в себе существенных плюсов. Разница в том, что зимой игроки будут отдыхать (и то, если это не год ЧМ или ЧЕ, а мы туда попали) на неделю-другую больше и к еврокубковому весеннему плей-офф подходить на расслабоне.
      Просто нам нужны крытые арены и хорошие газоны, чтобы не играть под снегом зимой и по "пахоте" весной. А еще продумывать календарь так, чтобы первые и последние туры, ограничивающие перерыв, проходили в более южном климате или под крышей. Есть, правда, более хороший вариант с сокращением числа команд, но тогда нужно и зарплаты игроков урезать процентов на 10-15. Но и тут минус - меньшее кол-во игр влечет за собой замедление роста мастерства. Поэтому я бы поступил иначе, оставив все, как есть, но увеличив интенсивность календаря. Пусть всегда, а не только когда кубки и сборные, играют через два/три на третий/четвертый, укрепляя тем самым физическую готовность. Травмы? Они есть и будут всегда. Но в Англии, к примеру, под новогодние праздники чуть ли не через день играют, да еще на таких скоростях, которые, кроме нескольких матчей (в основном с участием "Ростова"), нам и не снились. К 15-му ноября закончат, потом аж два месяца "мальдив с сейшелами", зато отдохнувших и, главное, загорелых "негров" сложнее станет отличить от натуральных, чем заодно враз решим проблему расизма.

      1
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      Рейтинг: +399

      guron88 7 ноября 2016, 16:24

      Перерыва, вообще быть не должно ! Надо сделать 14 команд в лиге и играть с 20-го апреля, к примеру, и по 10 октября. Без малого - шесть месяцев. Дальше - уже зима, за исключением Краснодарского края и Грозного с Махачкалой... Вся остальная Россия - северная страна с самым суровым климатом на планете. Те кто применил у нас систему "осень - зима" - диверсанты или люди действующие в своих корыстных интересах. Технарей не вырастишь играя в футбол зимой, да ещё и в Сибири!

      0
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      Рейтинг: +22

      Alexdrill 7 ноября 2016, 16:03

      Да играть на севере в ноября это полный пи... !!!!

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 ноября 2016, 15:50

      Надо сделать матч звезд с чиновниками РФС в Томске!Хоть по 20 мин.тайм)))

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 14:55

      В Испании в это время играют и ничего не мёрзнут!

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 14:55

      Не можете обеспечить нормальные погодные условия - снимайтесь на хер! У нас тут чемпионат по всем мировым стандартам идёт!

      -3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Фан666 7 ноября 2016, 16:06

      Ты в себе?

      -2
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