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    Евдокимов обматерил журналиста после игры с «Краснодаром»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов во время пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:3) обматерил одного из журналистов. Российскому специалисту не понравился вопрос о том, что игроки его команды тянули время в последние 10 минут встречи.

    «Да пошел ты, б****! Во главе с пресс-атташе, б****. Маразматики. А что здесь такого? Тянуть время, б****? Вы что, ни разу время не тянули? Б****, вопрос какой, посмотри! Этот вопрос очень нетактичный, на мой взгляд. Клоуны, н**уй. Во главе с пресс-атташе, б****», – заявил Евдокимов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.11.2016 23:18
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +55

      Leeds1023 7 ноября 2016, 10:53

      И вообще он никого не материл, это междуметья для связоности речи, не относятся к конкретным личностям)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +55

      Leeds1023 7 ноября 2016, 10:51

      Правильно, что обматерил. Некорректные и некультурные вопросы к тренеру, который только упустил победу. Надо было им носы поразбивать

      1
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    • ...
      Рейтинг: +362

      sargassov 7 ноября 2016, 06:35

      Журналюги просто отбывают номер. Задают глупые вопросы, получают пустые ответы и процесс идёт. Или убрать их с их интервью, или что-то менять

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 ноября 2016, 04:56

      А в РФС довольно потирают руки, будет повод для штрафа.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 7 ноября 2016, 03:34

      Вот это да, а не он-ли совсем недавно обещал бросить эту вредную привычку?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > АрбузБушь 7 ноября 2016, 13:00

      Ах, да, это был Петраков, спасибо за отклик

      0
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      Рейтинг: +1530

      zarsm 7 ноября 2016, 01:53

      Е6анутые журналисты. Понабирают обезьян, которые даже грамотные вопросы не могут задать. Кому нахрен интересно то что они тянули время? Все так делают, тем более в игре с более сильной командой.

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 7 ноября 2016, 01:22

      Да все команды так делают смысл такой вопрос задавать

      5
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      Рейтинг: +1381

      marslond 7 ноября 2016, 01:08

      Расстроился из-за потерянной победы, но держать себя в руках нужно всегда, а то цирк получиться мат перемат.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 ноября 2016, 00:53

      Странно,1 очко зацепили же...видимо хотел 3 полновесных очка увести из Краснодара)

      2
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 7 ноября 2016, 00:46

      нервишки

      1
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