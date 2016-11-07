Трибуны «Спартака», «Зенита» и других клубов от аргентинского художника

Фанат «Бока Хуниорс», умеющий по-настоящему здорово рисовать разукрашенные трибуны, выкладывает свои блестящие работы в соцсетях. Делимся с вами красотой.

Томас Кастеллани – это известный аргентинский ультрас-художник. В основном он рисует трибуны аргентинских команд, но немало и зарубежных, например, «Зенита», «Спартака»,киевского «Динамо» или миланского «Интера». Болеет за «Бока Хуниорс», поэтому большинство рисунков в его Instagram – желто-синие. Но мы выбрали самые разнообразные работы. Любуйтесь шедеврами!

text text Дек 11 2015 в 5:56 PST

text text Ноя 1 2016 в 12:47 PDT

text text Ноя 17 2015 в 8:48 PST

text text Фев 15 2016 в 8:01 PST

text text Янв 29 2016 в 1:46 PST

text text Янв 26 2016 в 8:48 PST

text text Янв 24 2016 в 8:57 PST

text text Янв 23 2016 в 10:35 PST

text Янв 22 2016 в 10:12 PST

text text Дек 14 2015 в 8:31 PST

text text Дек 13 2015 в 10:17 PST

text text Дек 13 2015 в 5:35 PST

text text Дек 11 2015 в 9:59 PST

text text Дек 11 2015 в 9:49 PST

text text Ноя 18 2015 в 8:23 PST

text text Июл 3 2016 в 3:04 PDT

text text Окт 1 2016 в 10:57 PDT

text text Окт 4 2016 в 10:20 PDT