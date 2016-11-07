Трибуны «Спартака», «Зенита» и других клубов от аргентинского художника

Фанат «Бока Хуниорс», умеющий по-настоящему здорово рисовать разукрашенные трибуны, выкладывает свои блестящие работы в соцсетях. Делимся с вами красотой.
Томас Кастеллани – это известный аргентинский ультрас-художник. В основном он рисует трибуны аргентинских команд, но немало и зарубежных, например, «Зенита», «Спартака»,киевского «Динамо» или миланского «Интера». Болеет за «Бока Хуниорс», поэтому большинство рисунков в его Instagram – желто-синие. Но мы выбрали самые разнообразные работы. Любуйтесь шедеврами!