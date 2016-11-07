Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Трибуны «Спартака», «Зенита» и других клубов от аргентинского художника


    4.3
    Голосов: 7
    07.11.2016 16:20
    Фанат «Бока Хуниорс», умеющий по-настоящему здорово рисовать разукрашенные трибуны, выкладывает свои блестящие работы в соцсетях. Делимся с вами красотой.

    Томас Кастеллани – это известный аргентинский ультрас-художник. В основном он рисует трибуны аргентинских команд, но немало и зарубежных, например, «Зенита», «Спартака»,киевского «Динамо» или миланского «Интера». Болеет за «Бока Хуниорс», поэтому большинство рисунков в его Instagram – желто-синие. Но мы выбрали самые разнообразные работы. Любуйтесь шедеврами!

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    text

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Томаса Кастеллани
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 7
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 8 ноября 2016, 11:51

      Ну прикольно..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 8 ноября 2016, 09:20

      ничего здесь такого шедевриального нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 7 ноября 2016, 17:31

      взял да запарол первую картинку..Spatak....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      VLAD25 7 ноября 2016, 16:36

      Классно конечно

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11