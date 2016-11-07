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  • Трибуны «Спартака», «Зенита» и других клубов от аргентинского художника

Трибуны «Спартака», «Зенита» и других клубов от аргентинского художника

Томас Кастеллани – это известный аргентинский ультрас-художник. В основном он рисует трибуны аргентинских команд, но немало и зарубежных, например, «Зенита», «Спартака»,киевского «Динамо» или миланского «Интера». Болеет за «Бока Хуниорс», поэтому большинство рисунков в его Instagram – желто-синие. Но мы выбрали самые разнообразные работы. Любуйтесь шедеврами!

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Комментарии (4)
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VLAD25
1478525784
Классно конечно
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alexidj
1478529063
взял да запарол первую картинку..Spatak....
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dimid
1478586027
ничего здесь такого шедевриального нет
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KB_Krasnogorsk
1478595065
Ну прикольно..
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