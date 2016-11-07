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    КДК может наказать «Терек» за использование микрофона на стадионе

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Терек» может быть наказан за использование громкоговорящего средства. Напомним, в матче 13-го тура с «Зенитом» на грозненском стадионе использовали микрофон для поддержки команды.

    «Терек» — «Зенит»: нарушение регламента соревнований грозненским клубом, поскольку оборудование стадиона весь матч использовалось для поддержки команды – имеется в виду громкоговорящее средство. Рассмотрим использование пиротехники болельщиками «Терека», – заявил Григорьянц.

    Стоит отметить, что КДК РФС соберется в среду, 9 ноября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2016 11:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 ноября 2016, 15:33

      Ну и кому мешает этот микрофон,это же лучше чем кричалки-матюганы в российских городах,никого не оскорбляет,никого не бьет,никак дымом стадион не заволакивает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 7 ноября 2016, 14:44

      Ну и накажет штрафом.Вы пишите новости, когда уже накажут. А то все в стиле:"подумал" , возможно, принял решение уходить из сборной и т п

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 7 ноября 2016, 14:25

      Я не пойму, в Ростове тоже микрофон используют, и что?

      -1
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 7 ноября 2016, 13:59

      1

      0
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      Рейтинг: +100977

      zigbert 7 ноября 2016, 13:46

      Это уже не первый случай использования микрофона.Надо ужесточать это правило а не заниматься переливанием воды.

      2
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      Рейтинг: +24

      Реактор 7 ноября 2016, 13:45

      наказать по полной нужно терек

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Даньчез 7 ноября 2016, 13:17

      так-то обещали запретить ещё после прошлогоднего матча Зенита в Грозном, когда царь зверей развлекался аналогичным способом

      3
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 7 ноября 2016, 12:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Потом захотят запретить Кадырову на стадион ходить? Играть надо на поле и не обращать внимание на трибуны, помоему это не хуже чем закидывать файерами весь стадион. Накажут штрафом 150 тысяч и Кадыров с кармана их заплатит и все

      -4
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      Рейтинг: +590

      zenitforever2015 7 ноября 2016, 12:04

      По регламенту только денежный штраф, к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 7 ноября 2016, 11:49

      Может наказать, а может и не наказать...

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