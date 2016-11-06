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    Депутат Госдумы: «Хочется спросить у Гинера: «Не холодно вам на стадионе, Евгений Леннорович?»

    Заместитель председателя Госдумы и член исполкома РФС Игорь Лебедев остался недоволен тем, в каких условиях проходили матчи 13-го тура чемпионата России.

    «Ужасная погода, сильнейший снегопад и футболом это назвать нельзя. И ведь это свойственная для России погода. Если в последние годы мы видели потепление климата, и можно было играть в футбол чуть ли не до Нового года, то сейчас настоящая московская зима, которая начинается в ноябре. И это за четыре тура до перерыва. Если сейчас так, то как будет в начале декабря? Ну, какой может быть футбол в такую погоду. Хорошо, европейский календарь не переделать, в любом случае нам играть в еврокубках по западному графику. Но давайте мы хотя бы пожалеем наш футбол и наших болельщиков. Это издевательство над спортсменами и любителями футбола. Я изначально говорил, что такой календарь – ошибка. Незачем было подстраиваться под Запад. Нужно соответствует тем климатическим условиям, которыми мы располагаем. В России можно играть только летом. Не послушали – теперь играем в снегу. А потом мы жалуемся на низкую посещаемость.

    И вот глядя на матч ЦСКА – «Амкар», хотелось спросить у господина Гинера, который ратовал за переход на нынешний календарь: «Не холодно вам на стадионе, Евгений Леннорович?» — сказал Лебедев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.11.2016 22:27
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 7 ноября 2016, 20:57

      Какая разница, что щас перед перерывом в декабре играют, что до этого конец чемпионата был в декабре

      0
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 7 ноября 2016, 11:06

      А им на все и на всех наплевать. Да здравствует футбол оранжевыми мячами!

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 7 ноября 2016, 09:20

      В своё время , когда только переходили на нынешнюю систему, был разговор, что настроят манежей по всей стране и будет всем тепло и уютно - где обещанное!!! И это вопрос не только к Гинеру, Мутко и Прядкину, а ко всем властям. За базар отвечать надо, а у нас ляпнули и забыли(((. Уж всяко в манеже на синтетике лучше будет, чем в минус 15 или по сугробам..........

      3
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      Рейтинг: +215

      iuda > dyema 7 ноября 2016, 09:44

      А можно я всех этих господ-Обещалкиных перецелую?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 ноября 2016, 08:45

      Этот вопрос нужно задавать Мудко и Прядкину в первую очередь.

      1
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      Рейтинг: +7740

      mihail200606 7 ноября 2016, 08:40

      Скажите спасибо фурсенко .... На первой неделе декабря заканчивать играть - идиотизм полный

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 ноября 2016, 06:07

      а где кроме Гинера кто ратовал за это

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 7 ноября 2016, 04:42

      Надо срочно переходить на прежнюю систему весна-лето. Все чемпионаты мира, Европы проходят летом, когда у всех свои розыгрыши закончены, уставшие игроки в отпусках. А тут мы - свеженькие, вкатившиеся, наигранные. Всё будет нашим! А если серьёзно, пора прекратить издевательство футболом на снегу.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 ноября 2016, 00:25

      Гинер ответил Лебедеву:
      "Игорь Владимирович! Вы просто не знаете, что на нашем стадионе подготовлены меры против буйных болельщиков. В случае, если они разгуляются и устроят массовые беспорядки, то в их направлении будут раскатаны и включены пожарные рукава в рамках спецоперации под условным названием "Карбышевка"!".

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 7 ноября 2016, 00:12

      Дурацкий получился бы вопрос.. как может быть холодно в вип-ложе?

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 7 ноября 2016, 00:12

      Трудно представить как холодно будет в Томске

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