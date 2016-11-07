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    Ловчев: «Теперь нужно, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Зенитом», во время которого грозненскую команду поддерживали по громкой связи. Напомним, встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

    «У вяловатого поначалу «Терека» появился мотиватор. Взял микрофон – и начал мотивировать команду. И тут хозяева забегали, как быки на корриде. К сожалению, Луческу сейчас не является мотиватором. Так что можно сказать, что переломил ход матча «Терек» за счет Кадырова.

    Теперь надо, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит». А то вижу, что Луческу недоволен действиями многих игроков. Например, когда Витсель передерживал мяч, тренер просто бесился! Кокорин и Дзюба тоже ничего не показали. И я подумал, почему «Зенит» вообще что-то большее должен выдавать? Это же игроки сборной России. Они что — там лучше играют? Нет. Вот это их уровень игры. И ждать «Зенит» может только чего-то от Жулиано. А наших нужно понукать все время. И для этого нужен Кадыров», – сказал Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.11.2016 09:39
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 7 ноября 2016, 17:59

      Ловчев иди в свой свинарник и пиши там свои мемуары

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 7 ноября 2016, 16:59

      Ловчев сейчас сидит на пальме и жрёт бананы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 7 ноября 2016, 11:21

      А почему не Путин? Он же тоже может, как "простой болельщик". Интересно было бы послушать как Кадыров "вдруг" стал бы нахваливать Зенит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 7 ноября 2016, 11:12

      Это же игроки сборной России.

      Просто убил одним предложением)))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 7 ноября 2016, 10:58

      Миллер найдет ,в какой микрофон гаркнуть. У него-то он поболе будет. Админресурс называется, ага.

      2
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 7 ноября 2016, 10:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ловец блох как всегда свинство разводит везде и всюду

      -6
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 7 ноября 2016, 10:49

      хм

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 7 ноября 2016, 10:07

      ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 7 ноября 2016, 09:46

      У Миллера хватает культуры поведения.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 7 ноября 2016, 09:41

      А ещё приколнее будет, если Медведев

      5
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