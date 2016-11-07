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    Шашков: «Лучше играть в минус семь сейчас, чем в плюс 40 в июле»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков призвал не спешить с возвращением чемпионата России на систему «весна-осень». По его мнению, в любом календаре есть свои плюсы и минусы.

    «Моя позиция такова, что от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. Календарь РФПЛ все равно накладывается на чемпионаты мира, Европы, еврокубки. Может, где-то и появится один тур. Даже если бы сейчас заканчивался чемпионат, мы, что, играли бы в другую погоду?

    Не стал бы сейчас что-то резко менять, хотя бы подождал бы до домашнего чемпионата мира. Выход нужно искать в хороших стадионах и соблюдении самого календаря, что, в принципе, в последние годы у нас соблюдается. Играть в июле в плюс 40 не так комфортно, как в минус семь в ноябре. Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но в первую очередь условия должны быть хорошими и для футболистов, и для болельщиков», – сказал Шашков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.11.2016 15:53
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +16

      plaff77 9 ноября 2016, 03:17

      Почему бы не сделать календарь как при весна-осень, и оставить осень-весна, летний перерыв сократить, закончить играть в ноябре, а не в декабре, как раньше???

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 7 ноября 2016, 20:51

      Нормальная система. Начинают играть на нормальных полях, а не на огородах, и заканчивают тоже. А искусственные поля надо менять на естественные, чтобы травм меньше было

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 7 ноября 2016, 18:45

      Кардинально против нынешнего. Нужно возвращаться на весну - осень, как ранее.Ведь фактически каждому клубу нужны два подготовительных сбора на один чемпионат. Да и чемпионат какой то рванный получается.А чтоб не играть в жару летом надо ставить матчи летом на вечер, а не в угоду телевизионщикам ,когда им угодно.И до декабря никто играть не будет если весной и летом ставить через неделю 2 тура играть, одну неделю один тур, вторую два. Посмотрите советский календарь, а ведь тогда 18 команд было,и ничего.Чемпионат заканчивался в начале ноября. играли по 2 тура в неделю и не умирали, Не то что нынешние легионеры- миллионеры. Конечно 30 летним бегать две игры или 20 летним нашим молодым пацанам тогда еще и на режиме. Вот и делайте выводы господа чиновники кому больше нужен наш футбол и для кого. Слабо провести интернет- рефередум.? ведь вы всегда кричите что футбол для болельщика.

      3
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > ГенГриг 7 ноября 2016, 19:42

      Согласен на все 100%!!! 2 тура за неделю вполне реально. Кстати в хоккей играют через день. Пусть и с заменами, но пот у них течёт ручьями.

      -1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 7 ноября 2016, 18:38

      В метель и без зрителей-круто! Даже по телевизору смотреть неприятно. Лучше уж настоящей зимой. А если серьезно, то огромный летний перерыв с нашим климатом для большинства городов кажется нелепым, особенно сейчас.

      5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 ноября 2016, 17:55

      В России играют для себя а не для болельщиков, вроде всякие Аршавины и Кокорины вам уже давно это всё популярно объяснили. Все ваши неудобства это ваши личные а им начхать на всё, даже на результат.

      2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Фан666 7 ноября 2016, 19:38

      Правильно, летом играть некогда- период отпусков...

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 7 ноября 2016, 16:33

      Естественно раньше было лучше чем сейчас, зачем вообще было равняться на Европу если у них другие климатические условия

      2
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 7 ноября 2016, 16:03

      +40 - это он гипотетически? Тогда - да, а у нас в стране лучше играть летом.

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 7 ноября 2016, 16:02

      +++++++++++++++++++++++

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 ноября 2016, 16:00

      Плюс 40!? И часто у нас такая температура!???

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham > filosof sparty 7 ноября 2016, 16:04

      Для тебя +40 или +25-+30 существенная разница???
      Спроси у футболистов, даже при +25 и интенсивной игре - чувствуется перегар, жара и духата.

      3
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj > Parham 7 ноября 2016, 17:25

      "чувствуется перегар"

      Пить надо меньше ))))

      2
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      Рейтинг: +161

      daunis > мутко на кол!!! 7 ноября 2016, 18:21

      Ну на хоккее с мячом народ не жалуется. Да и футбол для болельщиков, которые редко полдные стадионы заполняют (в большинстве своем). Тут походу возмущаются те кто на эстадио ходит раз в год и то по праздникам. Не хочешь поддерживать команду, а хочешь лишь кукарекать, сиди дома и отращивай.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Parham 7 ноября 2016, 18:56

      Конечно большая, даже огромная))). Ты лучше сам у них спроси, когда им лучше- в плюс 25 или в минус 7)))). Ответ тебя разочарует...

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