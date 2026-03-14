14.03.2026, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
6
Дркушич
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
3-2-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
3
Ву
35
Мартинс
18
Умяров
47
Зобнин
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
27
Дмитриев
8
Вендел
66
Вега
66
Вега
8
Вендел
14
Джон Джон
78
Дивеев
78
Дивеев
14
Джон Джон
7
Соболев
61
Кондаков
61
Кондаков
7
Соболев
10
Глушенков
11
Энрике
11
Энрике
10
Глушенков
31
Мантуан
22
Дуран
22
Дуран
31
Мантуан
27
Дмитриев
2
Рябчук
2
Рябчук
27
Дмитриев
47
Зобнин
83
Фернандеш
83
Фернандеш
47
Зобнин
7
Солари
10
Бонгонда
10
Бонгонда
7
Солари
35
Мартинс
9
Угальде
9
Угальде
35
Мартинс
10
Маркиньос
11
Гарсия
11
Гарсия
10
Маркиньос
Остались в запасе
Зенит
Спартак
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
32
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
32
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Зенит
Под вопросом
Спартак
Точно не сыграют
Статистика матча Зенит - Спартак
2
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
20
Количество передач
348
426
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»