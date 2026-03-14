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  • «Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

14 марта, 14:50
Зенит
14.03.2026, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
45' А. Соболев (П) 81' Д. Дуран (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
20
Педро
ЛВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
3
Кристофер Ву
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
5
Эсекьель Барко
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
10
Маркиньос
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
11
Луис Энрике
ПВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Спартак
32
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
24
Никита Массалыга
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
6
Дркушич
33
Нино
31
Мантуан
5
Барриос
8
Вендел
20
Педро
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
3-2-1-3-1
98
Максименко
97
Денисов
68
Литвинов
3
Ву
35
Мартинс
18
Умяров
47
Зобнин
7
Солари
5
Барко
10
Маркиньос
27
Дмитриев
8
Вендел
66
Вега
66
Вега
8
Вендел
14
Джон Джон
78
Дивеев
78
Дивеев
14
Джон Джон
7
Соболев
61
Кондаков
61
Кондаков
7
Соболев
10
Глушенков
11
Энрике
11
Энрике
10
Глушенков
31
Мантуан
22
Дуран
22
Дуран
31
Мантуан
27
Дмитриев
2
Рябчук
2
Рябчук
27
Дмитриев
47
Зобнин
83
Фернандеш
83
Фернандеш
47
Зобнин
7
Солари
10
Бонгонда
10
Бонгонда
7
Солари
35
Мартинс
9
Угальде
9
Угальде
35
Мартинс
10
Маркиньос
11
Гарсия
11
Гарсия
10
Маркиньос
Остались в запасе
Зенит
Спартак
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
32
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
Остались в запасе
32
Руслан Пичиенко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
24
Никита Массалыга
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Зенит
Под вопросом
Ваня Дркушич
ЦЗ
Спартак
Точно не сыграют
Срджан Бабич
ЦЗ
Александер Джику
ЦЗ
Илья Самошников
ЛЗ
Статистика матча Зенит - Спартак
2
4
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
ВАР
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
7
20
Количество передач
348
426
Сейвы
0
2
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Спартака», 21-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит»«Спартак»

«Зенит» – «Спартак»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
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