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«Ростов» – ЦСКА: кто победит в матче 3-го тура группового этапа Кубка России 2026/2027

31 августа 2026 9:00
Ростов - ЦСКА
01 сент. 2026, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа D, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.15
Победа ЦСКА
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и московским ЦСКА пройдет 1 сентября. Команды уже встречались в чемпионате в начале августа – тогда игра завершилась нулевой ничьей. Ростовчане в последнем туре РПЛ уступили «Краснодару» (0:1), а армейцы сыграли вничью с «Акроном» (2:2) и имеют преимущество в личных встречах – 39 побед против 18 у ростовчан. При этом дома «Ростов» не проигрывает ЦСКА в пяти из семи последних матчей. Сможет ли «Ростов» использовать домашний фактор и пройти дальше в Кубке или ЦСКА подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Ростов» подходит к игре с пониманием, что домашнее поле может стать решающим фактором. Команда не проигрывает ЦСКА в пяти из семи последних домашних встреч, что дает уверенность. Однако в атаке ростовчане действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,6 гола за встречу, хотя статистика обещает, что они смогут отличиться (ЦСКА пропускает в среднем один гол за игру). Оборона «Ростова» также небезупречна – пропускают 1,2 гола за матч, что дает гостям шансы на гол. В последнем матче Кубка России «Ростов» обыграл «Локомотив» (1:0), что свидетельствует о боевом настрое в турнире. Домашняя поддержка и умение не проигрывать армейцам на своем поле могут стать ключевыми.

ЦСКА находится в стабильной форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей и имеет солидное преимущество в истории личных встреч. В гостях у «Ростова» армейцы также чувствуют себя уверенно: они не проигрывают в семи из девяти последних выездных матчей против этого соперника. В атаке ЦСКА забивает в среднем 1,2 гола за последние пять игр, а оборона пропускает ровно один мяч. Армейцы уже встречались с «Ростовом» в этом сезоне и не проиграли, а в Кубке они уступили «Акрону» (0:1), что может служить дополнительной мотивацией. Несмотря на хорошую домашнюю статистику «Ростова», класс и общая история встреч склоняют чашу весов в пользу гостей.

По нашей оценке, фаворитом встречи является ЦСКА. Гости имеют преимущество в личных встречах, лучшую текущую форму и стабильную игру в атаке, тогда как «Ростов» хотя и силен дома, но испытывает проблемы с результативностью.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч ЦСКА имеет солидный перевес – 39 побед против 18 у «Ростова» при 16 ничьих. Однако дома «Ростов» не проигрывает армейцам в пяти из семи последних матчей, что создает интригу. При этом ЦСКА в гостях у «Ростова» не проигрывает в семи из девяти последних встреч. Текущая форма армейцев стабильнее, а ростовчане после поражения в РПЛ и низкой результативности выглядят менее уверенно, что дает гостям психологическое преимущество.

Личные встречи
Побед - 19 (26%)
Ничьих - 17 (23%)
Побед - 38 (51%)
62
Забитых мячей
121
0.84
В среднем за матч
1.64
3:2
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
6 : 0
31.08.2014
Ростов
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
3 : 3
24.09.2023
ЦСКА
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
4 : 0
14.10.2026
Ростов
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 0
01.09.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
0 : 0
08.08.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
1 : 1
21.04.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
1 : 0
14.09.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, Суперфинал
Ростов
0 : 0
01.06.2025
ЦСКА
Зимний кубок РПЛ, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
31.01.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 2
23.11.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
0 : 0
20.07.2024
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Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
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2 : 0
12.03.2024
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Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 0
03.12.2023
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Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Ростов
1 : 1
29.11.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
3 : 3
24.09.2023
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
4 : 1
03.06.2023
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0 : 0
28.08.2022
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
4 : 0
21.05.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
1 : 3
14.08.2021
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ростов
1 : 3
17.12.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
2 : 0
08.11.2020
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
3 : 2
09.03.2020
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1 : 3
06.10.2019
Ростов
Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур
ЦСКА
1 : 2
03.07.2019
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
0 : 0
02.12.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
05.08.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 2
01.04.2018
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
2 : 0
16.09.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
0 : 0
15.04.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2 : 0
02.10.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
2 : 0
12.03.2016
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
2 : 1
22.08.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1 : 1
30.05.2015
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
6 : 0
31.08.2014
Ростов
Суперкубок России
ЦСКА
3 : 1
26.07.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0 : 0
02.12.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
ЦСКА
1 : 0
14.09.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
3 : 0
26.05.2013
ЦСКА
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ростов
0 : 2
07.05.2013
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
ЦСКА
1 : 0
21.07.2012
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 1
18.09.2011
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 9 тур
ЦСКА
2 : 1
15.05.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
2 : 0
03.10.2010
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
1 : 0
06.05.2010
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1 : 0
30.08.2009
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
1 : 2
26.04.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 22 тур
ЦСКА
4 : 0
26.08.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
1 : 1
06.05.2007
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 2
28.10.2006
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
1 : 2
10.07.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
ЦСКА
2 : 1
30.10.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
0 : 2
25.06.2005
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
ЦСКА
2 : 0
16.10.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1 : 3
07.04.2004
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
0 : 1
27.09.2003
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0 : 1
19.04.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
3 : 2
13.08.2002
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 19 тур
ЦСКА
5 : 1
09.08.2002
Ростов
Чемпионат России, 21 тур
ЦСКА
0 : 0
11.08.2001
Ростов
Чемпионат России, 7 тур
Ростов
0 : 1
28.04.2001
ЦСКА
Чемпионат России, 24 тур
Ростов
1 : 1
06.09.2000
ЦСКА
Чемпионат России, 10 тур
ЦСКА
1 : 1
27.05.2000
Ростов
Чемпионат России, 23 тур
ЦСКА
2 : 0
11.09.1999
Ростов
Чемпионат России, 9 тур
Ростов
1 : 3
29.05.1999
ЦСКА
Чемпионат России, 27 тур
ЦСКА
1 : 0
03.10.1998
Ростов
Чемпионат России, 12 тур
Ростов
1 : 0
17.06.1998
ЦСКА
Чемпионат России, 31 тур
ЦСКА
2 : 0
14.10.1997
Ростов
Чемпионат России, 14 тур
Ростов
1 : 1
18.06.1997
ЦСКА
Чемпионат России, 28 тур
Ростов
0 : 5
19.09.1996
ЦСКА
Чемпионат России, 11 тур
ЦСКА
4 : 2
08.05.1996
Ростов
Чемпионат России, 27 тур
Ростов
1 : 3
30.09.1995
ЦСКА
Чемпионат России, 4 тур
ЦСКА
4 : 0
01.05.1995
Ростов
Чемпионат России, 25 тур
ЦСКА
2 : 3
27.08.1993
Ростов
Чемпионат России, 10 тур
Ростов
1 : 0
06.05.1993
ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап, 8 тур
Ростов
0 : 1
08.11.1992
ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап, 3 тур
ЦСКА
4 : 0
10.09.1992
Ростов
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
34
Даниил Голиков
ВР
40
Игор Ногейра
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЛЗ
59
Никита Бабакин
ПЗ
4
Виктор Мелехин
ПЗ
73
Имран Азнауров
ЛП
21
Даниил Шанталий
ЛП
27
Данила Прохин
ЦП
80
Карим Мадрахимов
ПП
13
Денис Титов
ПП
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
ЦСКА
39
Максим Бориско
ВР
23
Джамалутдин Абдулкадыров
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЛЗ
10
Иван Обляков
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
90
Матвей Лукин
ПЗ
52
Артем Бандикян
ПЗ
17
Кирилл Глебов
ЛВ
7
Матеус Алвес
ЦП
3
Данил Круговой
ПП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Ростов
3
Умар Сако
ЦЗ
39
Максим Радченко
ЦЗ
16
Максим Мухин
ЦЗ
84
Артем Петров
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦЗ
10
Иван Комаров
ЦЗ
18
Константин Кучаев
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
ЦЗ
99
Тимур Сулейманов
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЦЗ
91
Антон Шамонин
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦЗ
ЦСКА
62
Имран Фиров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ЦЗ
99
Николай Баровский
ЦЗ
18
Данила Козлов
ЦЗ
87
Артем Пономарчук
ЦЗ
84
Александр Вакулич
ЦЗ
20
Матия Попович
ЦЗ
11
Тамерлан Мусаев
ЦЗ
37
Энрике Кармо
ПВ
4-5-1
34
Голиков
22
Семенчук
59
Бабакин
40
Ногейра
4
Мелехин
21
Шанталий
80
Мадрахимов
73
Азнауров
27
Прохин
13
Титов
69
Голенков
3-2-2-1-1
39
Бориско
90
Лукин
23
Абдулкадыров
2
Рейс
52
Бандикян
10
Обляков
3
Круговой
7
Алвес
17
Глебов
32
Гонду
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
40
Ногейра
39
Радченко
39
Радченко
40
Ногейра
80
Мадрахимов
16
Мухин
16
Мухин
80
Мадрахимов
13
Титов
10
Комаров
10
Комаров
13
Титов
69
Голенков
99
Сулейманов
99
Сулейманов
69
Голенков
52
Бандикян
87
Пономарчук
87
Пономарчук
52
Бандикян
7
Алвес
84
Вакулич
84
Вакулич
7
Алвес
17
Глебов
20
Попович
20
Попович
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
22
Гайич
37
Кармо
37
Кармо
22
Гайич
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
84
Артем Петров
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЦЗ
91
Антон Шамонин
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
62
Имран Фиров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ЦЗ
99
Николай Баровский
ЦЗ
18
Данила Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов
Остались в запасе
84
Артем Петров
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
ЦЗ
5
Ярослав Михайлов
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЦЗ
91
Антон Шамонин
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦЗ
Остались в запасе
62
Имран Фиров
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ЦЗ
99
Николай Баровский
ЦЗ
18
Данила Козлов
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Дмитрий Игдисамов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА. Армейцы имеют преимущество в личных встречах, лучшую текущую форму и стабильную игру в атаке, тогда как «Ростов» испытывает проблемы с результативностью и редко обыгрывает ЦСКА в последнее время. Рекомендуемая ставка – победа ЦСКА с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 сентября и начнется в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».

«Ростов» – ЦСКА: смотреть онлайн.

2.15
Победа ЦСКА
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок ЦСКА Ростов
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