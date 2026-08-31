Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и московским ЦСКА пройдет 1 сентября. Команды уже встречались в чемпионате в начале августа – тогда игра завершилась нулевой ничьей. Ростовчане в последнем туре РПЛ уступили «Краснодару» (0:1), а армейцы сыграли вничью с «Акроном» (2:2) и имеют преимущество в личных встречах – 39 побед против 18 у ростовчан. При этом дома «Ростов» не проигрывает ЦСКА в пяти из семи последних матчей. Сможет ли «Ростов» использовать домашний фактор и пройти дальше в Кубке или ЦСКА подтвердит статус фаворита?

Кто победит в матче

«Ростов» подходит к игре с пониманием, что домашнее поле может стать решающим фактором. Команда не проигрывает ЦСКА в пяти из семи последних домашних встреч, что дает уверенность. Однако в атаке ростовчане действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают всего 0,6 гола за встречу, хотя статистика обещает, что они смогут отличиться (ЦСКА пропускает в среднем один гол за игру). Оборона «Ростова» также небезупречна – пропускают 1,2 гола за матч, что дает гостям шансы на гол. В последнем матче Кубка России «Ростов» обыграл «Локомотив» (1:0), что свидетельствует о боевом настрое в турнире. Домашняя поддержка и умение не проигрывать армейцам на своем поле могут стать ключевыми.

ЦСКА находится в стабильной форме – команда не проигрывает в семи из девяти последних матчей и имеет солидное преимущество в истории личных встреч. В гостях у «Ростова» армейцы также чувствуют себя уверенно: они не проигрывают в семи из девяти последних выездных матчей против этого соперника. В атаке ЦСКА забивает в среднем 1,2 гола за последние пять игр, а оборона пропускает ровно один мяч. Армейцы уже встречались с «Ростовом» в этом сезоне и не проиграли, а в Кубке они уступили «Акрону» (0:1), что может служить дополнительной мотивацией. Несмотря на хорошую домашнюю статистику «Ростова», класс и общая история встреч склоняют чашу весов в пользу гостей.

По нашей оценке, фаворитом встречи является ЦСКА. Гости имеют преимущество в личных встречах, лучшую текущую форму и стабильную игру в атаке, тогда как «Ростов» хотя и силен дома, но испытывает проблемы с результативностью.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч ЦСКА имеет солидный перевес – 39 побед против 18 у «Ростова» при 16 ничьих. Однако дома «Ростов» не проигрывает армейцам в пяти из семи последних матчей, что создает интригу. При этом ЦСКА в гостях у «Ростова» не проигрывает в семи из девяти последних встреч. Текущая форма армейцев стабильнее, а ростовчане после поражения в РПЛ и низкой результативности выглядят менее уверенно, что дает гостям психологическое преимущество.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа ЦСКА. Армейцы имеют преимущество в личных встречах, лучшую текущую форму и стабильную игру в атаке, тогда как «Ростов» испытывает проблемы с результативностью и редко обыгрывает ЦСКА в последнее время. Рекомендуемая ставка – победа ЦСКА с коэффициентом 2.15. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го тура группового этапа Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА состоится 1 сентября и начнется в 20:45 по московскому времени. Прямая трансляция – на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Премьер».