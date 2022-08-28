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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 28 августа 2022
Ростов
28.08.2022, воскресенье, 19:45
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - ЦСКА
86'
Замена
В. Мендес
️️️️
Х. Карраскаль
86'
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
Замена
Е. Голенков
️️️️
Н. Комличенко
84'
Замена
А. Нтумба Муамба
️️️️
Д. Полоз
83'
77'
Замена
С. Зделар
️️️️
И. Обляков
77'
Замена
Н. Ермаков
️️️️
М. Мухин
Замена
Д. Прохин
️️️️
Х. Байрамян
71'
Замена
С. Мельников
️️️️
Д. Терентьев
70'
Замена
А. Миронов
️️️️
К. Щетинин
60'
Желтая карточка
Н. Комличенко
41'
30'
Желтая карточка
Х. Карраскаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Иван Обляков
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Ростов
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
21
Степан Мельников
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
5
Виктор Мендес
ОП
14
Саша Зделар
ОП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-1-3-1
30
Песьяков
23
Чернов
55
Осипенко
45
Сильянов
43
Терентьев
15
Глебов
47
Уткин
7
Полоз
19
Байрамян
10
Щетинин
27
Комличенко
4-1-3-2
35
Акинфеев
22
Гайич
14
Набабкин
78
Дивеев
27
Мойзес
16
Мухин
28
Медина
15
Карраскаль
10
Обляков
63
Чалов
19
Зайнутдинов
19
Байрамян
27
Прохин
27
Прохин
19
Байрамян
10
Щетинин
8
Миронов
8
Миронов
10
Щетинин
43
Терентьев
21
Мельников
21
Мельников
43
Терентьев
27
Комличенко
69
Голенков
69
Голенков
27
Комличенко
7
Полоз
21
Нтумба Муамба
21
Нтумба Муамба
7
Полоз
15
Карраскаль
5
Мендес
5
Мендес
15
Карраскаль
10
Обляков
14
Зделар
14
Зделар
10
Обляков
16
Мухин
19
Ермаков
19
Ермаков
16
Мухин
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
18
Михаил Цулая
ВР
30
Никита Медведев
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Владимир Федотов
Статистика матча Ростов - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
- : -
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Александр Богданов
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Алексей Амелин
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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