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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 21 мая 2022
ЦСКА
21.05.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Ростов
4'
М. Фернандес
10'
Ж. Гбамен
52'
И. Обляков
88'
И. Дивеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Ростов
Замена
Х. Магнуссон
️️️️
М. Фернандес
90'
ГОЛ! 4:0!
И. Дивеев
Пас отдал
А. Заболотный
88'
Замена
К. Набабкин
️️️️
Ж. Гбамен
86'
83'
Замена
А. Нтумба Муамба
️️️️
Н. Комличенко
Замена
Е. Ушаков
️️️️
М. Мухин
74'
73'
Замена
С. Мельников
️️️️
Р. Тугарев
61'
Замена
А. Лангович
️️️️
В. Мелехин
61'
Замена
К. Фольмер
️️️️
Д. Сухомлинов
61'
Замена
Е. Голенков
️️️️
Д. Полоз
Желтая карточка
М. Фернандес
56'
ГОЛ! 3:0!
И. Обляков
Пас отдал
Ч. Эджуке
52'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Гбамен
Пас отдал
М. Фернандес
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Фернандес
Пас отдал
И. Обляков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Иван Обляков
АП
28
Хесус Медина
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
45
Александр Сильянов
ЛЗ
29
Александр Мухин
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Данил Глебов
ОП
8
Данила Сухомлинов
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
45
Данила Боков
ВР
3
Бруно Фукс
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
6
Заур Тарба
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
10
Эдуард Багринцев
РФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
69
Егор Голенков
ЦФ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
7
Максим Турищев
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
78
Дивеев
15
Бийол
6
Фернандес
16
Мухин
5
Гбамен
21
Эджуке
10
Обляков
28
Медина
91
Заболотный
3-3-3-1
23
Бабурин
29
Мухин
55
Осипенко
4
Мелехин
43
Терентьев
15
Глебов
45
Сильянов
8
Сухомлинов
8
Тугарев
7
Полоз
27
Комличенко
5
Гбамен
14
Набабкин
14
Набабкин
5
Гбамен
16
Мухин
41
Ушаков
41
Ушаков
16
Мухин
6
Фернандес
32
Магнуссон
32
Магнуссон
6
Фернандес
8
Тугарев
21
Мельников
21
Мельников
8
Тугарев
7
Полоз
69
Голенков
69
Голенков
7
Полоз
27
Комличенко
21
Нтумба Муамба
21
Нтумба Муамба
27
Комличенко
4
Мелехин
87
Лангович
87
Лангович
4
Мелехин
8
Сухомлинов
9
Фольмер
9
Фольмер
8
Сухомлинов
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
10
Эдуард Багринцев
РФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
6
Заур Тарба
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
3
Бруно Фукс
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
45
Данила Боков
ВР
Главный тренер
Алексей Березуцкий
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
10
Эдуард Багринцев
РФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
6
Заур Тарба
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
3
Бруно Фукс
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
45
Данила Боков
ВР
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
7
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Ян Бобровский
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Кирилл Большаков
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Николай Левников
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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